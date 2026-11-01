Tỷ giá USD hôm nay (1-11): Đồng USD tăng nhẹ

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,15%, ở mức 101,96.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần giao dịch vừa qua, đồng USD nhích nhẹ sau chuỗi ba phiên giảm liên tiếp do những tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, các quyết định lãi suất của những Ngân hàng Trung ương lớn và sự phục hồi của đồng yên Nhật Bản cũng góp phần chi phối diễn biến của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Mở đầu tuần giao dịch, đồng USD duy trì trạng thái khá vững chắc khi thị trường kỳ vọng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ đưa ra những tín hiệu cứng rắn trong cuộc họp chính sách ngày 29-10. Trong khi đó, triển vọng kinh tế Mỹ vẫn duy trì tương đối tích cực, qua đó góp phần củng cố sức hấp dẫn của đồng bạc xanh.

Sang ngày 28-10, đồng USD tiếp tục nhích lên khi giới đầu tư điều chỉnh vị thế trước thềm các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Tâm điểm chú ý của thị trường tập trung vào những tín hiệu liên quan đến triển vọng lãi suất, lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Bước ngoặt xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 29-10, khi đồng USD đảo chiều suy yếu sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed. Mặc dù động thái này đã nằm trong dự báo của thị trường, những thông điệp được đưa ra sau cuộc họp vẫn khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Mỹ. Đồng bạc xanh giảm giá so với một số đồng tiền chủ chốt, trong đó có đồng yên Nhật Bản.

Đà suy yếu của đồng USD tiếp tục được duy trì trong phiên ngày 30-10, khi những lo ngại về áp lực lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ chi phối tâm lý nhà đầu tư. Một mặt, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy khả năng chống chịu tương đối tốt; mặt khác, những rủi ro liên quan đến giá cả và triển vọng tăng trưởng khiến Fed phải đối mặt với nhiều thách thức trong điều hành chính sách. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng về lãi suất tiếp tục trở thành nhân tố quan trọng định hướng dòng vốn quốc tế. Đặc biệt, xu hướng giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng đồng USD, qua đó gây thêm sức ép đối với đồng bạc xanh.

Đến ngày 31-10, đồng USD tiếp tục chịu sức ép, mặc dù mức giảm đã thu hẹp khi tâm lý né tránh rủi ro có dấu hiệu gia tăng trên thị trường. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm tiếp tục tạo sức ép đối với đồng bạc xanh. Những lo ngại về hiệu quả và quy mô đầu tư vào lĩnh vực AI của các tập đoàn công nghệ lớn cũng khiến thị trường chứng khoán biến động, thúc đẩy nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục tài sản.

Trong tuần giao dịch vừa qua, đồng USD tăng giá trong nửa đầu tuần nhưng đảo chiều suy yếu sau quyết định chính sách của Fed, đồng thời tiếp tục chịu sức ép sau động thái tương tự của ECB. Đến phiên cuối tuần, đồng bạc xanh có dấu hiệu ổn định trở lại khi tâm lý thận trọng và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng.

Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (1-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.637 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.406 đồng - 26.868 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.296 đồng - 30.169 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: