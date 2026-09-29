Phía sau “cổng trời” Mường Lát

Ở xã Mường Lát, mỗi mái nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là một “mốc giới” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ việc vận động từng hộ dân treo cờ Tổ quốc mỗi dịp lễ, tết, Công an xã Mường Lát không chỉ mang sắc đỏ ấm áp về với bản làng, mà còn góp phần thắp sáng lòng tự hào, tình yêu quê hương trong trái tim người dân.

Với tinh thần “Gần dân, hiểu dân, trọng dân” - cán bộ Công an xã Trung Lý ân cần thăm hỏi, lắng nghe những chia sẻ đời thường của đồng bào các dân tộc trong bản, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó khăng khít giữa công an và Nhân dân nơi biên cương.

Cán bộ Công an xã Trung Lý phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng thăm hỏi, trò chuyện ân cần với gia đình đồng bào vùng cao. Từ sự gần gũi, chia sẻ những điều bình dị đã thắt chặt thêm tình cảm gắn bó quân dân giữa lực lượng vũ trang và Nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Lực lượng Công an xã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng và lực lượng Dân quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực giáp ranh đường biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn. Sự hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa các lực lượng góp phần giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền lãnh thổ quốc gia nơi biên viễn.

Không ngại gian khổ, cán bộ Công an xã xắn tay áo hỗ trợ người dân lao động, vận chuyển vật liệu xây dựng làm đường, dựng nhà tại các bản làng vùng cao. Những giọt mồ hôi rơi xuống gieo thêm niềm tin, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an và Nhân dân nơi biên giới.

Cán bộ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh trò chuyện thân tình cùng người dân xã Mường Lý. Những nụ và khoảnh khắc gần gũi ấy chính là minh chứng sinh động cho sự thấu hiểu, gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với đồng bào vùng cao biên giới.

Những bao thóc chất đầy góc nhà cùng sự chăm chú của các em nhỏ bên chiếc ti vi tại xã Pù Nhi. Sự bình yên và cuộc sống ngày càng ấm no của đồng bào chính là trái ngọt từ những giọt mồ hôi, sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng chức năng đang ngày đêm giữ vững an ninh trật tự nơi biên cương Tổ quốc.