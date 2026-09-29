Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á trở lại sau ba năm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cuộc thi hướng đến đề cao hình ảnh người phụ nữ hiện đại không chỉ đẹp về hình thể mà còn đẹp về tâm hồn, trí tuệ, đặc biệt là có bản lĩnh trong hoạt động kinh doanh, có khả năng hội nhập, kết nối và trách nhiệm với xã hội.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh các phần thi sắc đẹp, mùa giải năm nay còn kết hợp các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thời trang, ghi hình, giao lưu và kết nối doanh nhân. Trước đêm chung kết, các thí sinh dự kiến tham gia photo tour, ghi hình, tìm hiểu văn hóa, con người địa phương và giao lưu với cộng đồng doanh nghiệp.

Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á được tổ chức lần đầu năm 2023, với sự tham gia của các thí sinh đến từ Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Indonesia, cùng sự hiện diện của đại diện ngoại giao một số nước. Các hoạt động khi đó hướng tới kết nối phụ nữ, doanh nhân và cộng đồng trong khu vực.

Bà Vũ Trần Thúy Hồng, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi chia sẻ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo bà Hà Minh Trang, Chủ tịch cuộc thi, mùa giải năm nay sẽ hướng tới mở rộng sự tham gia của các nữ doanh nhân đến từ nhiều quốc gia, tạo cơ hội để các thí sinh chia sẻ câu chuyện kinh doanh, văn hóa và mở rộng các mối quan hệ hợp tác.

Trưởng Ban tổ chức Vũ Trần Thúy Hồng cho biết chương trình chuẩn bị các nội dung về đào tạo, hình ảnh, văn hóa, kết nối doanh nghiệp và hoạt động cộng đồng. Bà cho rằng, với một cuộc thi dành cho nữ doanh nhân, những trải nghiệm bên ngoài sân khấu cũng là một phần quan trọng của hành trình, giúp các thí sinh có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi và kết nối với những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu duy trì mạng lưới kết nối giữa các thí sinh sau cuộc thi, thông qua việc chia sẻ thông tin, giới thiệu đối tác và hỗ trợ các cơ hội hợp tác trong công việc.

Cuộc thi giúp các thí sinh có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi và kết nối với những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Vòng chung kết Cuộc thi dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng, trong đó đêm chung kết được tổ chức ngày 30/11. Thành phố cũng là địa điểm chính của các hoạt động quảng bá, ghi hình, trải nghiệm văn hóa và giao lưu doanh nhân trong khuôn khổ mùa giải. Theo Ban tổ chức, việc đưa các hoạt động ra ngoài sân khấu nhằm giúp thí sinh có thêm trải nghiệm về văn hóa, con người và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Cuộc thi dự kiến trao ba danh hiệu chính gồm: Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2; cùng một số danh hiệu phụ như: Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời trang và Người đẹp Ngoại giao…