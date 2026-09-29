Đặc sản Việt tại Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Vụ Nội thương, Bộ Công thương Lào tổ chức. (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Vụ Nội thương, Bộ Công thương Lào tổ chức.

Tại khu vực sản phẩm Việt tại Tuần lễ sẽ có sự góp mặt của hàng hóa đến từ nhiều địa phương, với những sản phẩm đã gắn với tên tuổi vùng miền và đời sống tiêu dùng. Hà Nội mang đến những sản phẩm quen thuộc như chả cốm, bánh chả, ô mai; Hà Tĩnh có cu-đơ; Huế có bánh bột lọc; Lai Châu góp mặt với lạp sườn. Từ miền Tây Nam Bộ, các sản phẩm như muối tôm, đường thốt nốt tiếp tục đưa những hương vị đặc trưng của vùng đất phương Nam đến với người tiêu dùng tại Hà Nội.

Bên cạnh thực phẩm, khu vực hàng Việt còn có nước mắm cùng các sản phẩm từ dừa, mỹ phẩm thiên nhiên từ bưởi non, tò he và một số mặt hàng tiêu dùng, thủ công khác.

Sự góp mặt của các sản phẩm ở nhiều địa phương trong cùng một không gian giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận nguồn hàng Việt theo một cách trực quan hơn: xem sản phẩm, tìm hiểu thông tin về nguồn gốc, đặc điểm sản phẩm và mua trực tiếp tại sự kiện.

Đằng sau mỗi sản phẩm là một vùng nguyên liệu, cách chế biến và tập quán tiêu dùng riêng. Nếu chả cốm, bánh chả hay ô mai gợi nhắc nét ẩm thực Hà Nội, cu-đơ Hà Tĩnh lại tạo dấu ấn bằng một sản phẩm đã trở thành đặc sản của địa phương. Bánh bột lọc đại diện cho nhóm sản phẩm gắn với ẩm thực Huế, trong khi lạp sườn Lai Châu đưa hương vị vùng núi phía bắc đến gần hơn với thị trường Thủ đô.

Ở phía nam, muối tôm và đường thốt nốt mang đến những sản phẩm gắn với nguồn nguyên liệu và cách chế biến đặc trưng của vùng đất An Giang. Các sản phẩm từ dừa tiếp tục mở rộng nhóm hàng nông sản chế biến, trong khi mỹ phẩm thiên nhiên từ bưởi non cho thấy nguyên liệu địa phương có thể được phát triển thành những sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Những sản phẩm này vì thế không chỉ được nhìn dưới góc độ một món ăn hay một mặt hàng đặc sản, mà còn là kết quả của quá trình khai thác nguyên liệu, chế biến và đưa sản phẩm địa phương ra thị trường. Việc tập hợp sản phẩm của nhiều địa phương tại một điểm bán giữa trung tâm Hà Nội tạo thêm cơ hội để các chủ thể sản xuất tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, đồng thời ghi nhận phản hồi về sản phẩm và nhu cầu thị trường.

Với người mua, đây là dịp tiếp cận nhiều sản phẩm vùng miền trong cùng một không gian, thay vì phải tìm kiếm từng sản phẩm ở những địa điểm khác nhau. Việc trưng bày và bán trực tiếp cũng tạo điều kiện để người tiêu dùng quan sát sản phẩm, trao đổi với đơn vị tham gia và lựa chọn theo nhu cầu.

Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào tại Hà Nội diễn ra từ ngày 1-4/10 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng. Cùng với các sản phẩm Lào, khu vực hàng Việt quy tụ nhiều sản vật đặc trưng từ các vùng miền, tạo nên một không gian mua sắm, trải nghiệm và kết nối sản phẩm với người tiêu dùng ngay tại trung tâm Thủ đô.