Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ - tiếp nối và lan tỏa hành trình tri ân

Quần thể di tích Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Đền thờ 10 nữ dân quân Lam Hạ, Tượng đài 10 nữ dân quân và Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện

Theo đó, ngày 29/4/2026, Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 64/KH-TU về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm Ngày hy sinh của 10 nữ dân quân phòng không Lam Hạ. Lễ kỷ niệm được dự kiến tổ chức vào ngày 1/10/2026 tại Khu di tích tượng đài 10 nữ Anh hùng liệt sỹ dân quân phòng không Lam Hạ.

Tượng đài 10 nữ dân quân Lam Hạ anh hùng tại phường Hà Nam.

Với vai trò, chức năng được giao, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Ninh Bình đã và đang hoàn thiện các công việc nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Từ việc xây dựng kịch bản tổng thể về lễ kỉ niệm và chương trình nghệ thuật báo cáo trình tỉnh phê duyệt đến công tác chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, âm thanh ánh sáng, màn hình led; sân khấu, khán đài chỗ ngồi, thiết kế maket, thi công trang trí khánh tiết trong và ngoài khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm; in ấn pano, băng rôn tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh tạo không khí trang trọng, lan tỏa về sự kiện.

Sân khấu chính tổ chức Lễ Kỷ niệm đang được gấp rút hoàn thiện

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết thêm: “Nhằm lan tỏa về sự kiện, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã tham mưu quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên báo chí, Internet, mạng xã hội và các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, trái định hướng, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, chủ trì phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện các khâu, các bước đảm bảo cho kễ kỉ niệm diễn ra trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương”.

Các đoàn nghệ thuật chuẩn bị sân khấu cho buổi diễn vào tối ngày 1/10/2026

Không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm cũng lan tỏa tại nhiều cơ quan, đơn vị. Là địa phương nơi tổ chức sự kiện, Đảng ủy phường Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 28/5/2026; UBND phường Hà Nam ban hành Kế hoạch số 202/ KH-UBND về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân phòng không Lam Hạ (01/10/1966 - 01/10/2026). Theo đó, UBND phường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban trong tổ chức các hoạt động cho lễ kỷ niệm.

Thường trực Đảng ủy phường Hà Nam thăm, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo phòng không Lam Hạ

Đoàn đại biểu phường Hà Nam dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Phường đã huy động lực lượng treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, cờ Tổ quốc, cờ trang trí … tại các vị trí trung tâm, các tổ dân phố trên địa bàn và khu vực tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của địa phương. Đơn vị đã xây dựng chuyên trang “Kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, Tri ân những bông hoa thép trên đất Lam Hạ” trên trang Facebook của địa phương. Đây là chuyên trang được xây dựng nghiêm túc, trách nhiệm, thu hút nhiều lượt xem với nhiều nội dung phong phú, trong đó làm nổi bật công tác tuyên truyền về sự kiện, làm nổi bật tinh thần chiến đấu dũng cảm, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ; ý chí “quyết chiến, quyết thắng”, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc của các anh hùng liệt sỹ.

Công tác tuyên truyền trực quan được các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Ông Hồ Đắc Thuật, giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, phường Hà Nam nhấn mạnh, bên cạnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phường cũng tập trung huy động lực lượng, tổ chức đợt cao điểm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm. Tập trung vệ sinh các tuyến đường, khu dân cư, khu vực trung tâm hành chính, khu di tích lịch sử và các địa điểm tổ chức sự kiện. Rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, biển báo giao thông, pa nô tuyên truyền; xử lý các điểm mất mỹ quan đô thị; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, phường cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành lập đội ngũ tuyên truyền viên, thuyết minh viên phục vụ các đại biểu, du khách và nhân dân tham quan di tích Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Đền thờ 10 nữ dân quân Lam Hạ, Tượng đài 10 nữ dân quân và Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện. Trong quá trình chuẩn bị, các tuyên truyền viên được trau dồi kiến thức lịch sử, kỹ năng thuyết minh, cách truyền tải thông tin chính xác, mạch lạc và phù hợp với không khí trang trọng của sự kiện. Chị Thanh Thảo, giáo viên trường Tiểu học Hà Nam phân hiệu 2 chia sẻ: “Tôi cảm thấy tự hào khi bản thân được lựa chọn là một tuyên truyền viên phục vụ cho sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã tập trung dành thời gian nghiên cứu tư liệu, nắm chắc các mốc thời gian, địa danh, nhân vật và diễn biến liên quan đến sự kiện Lam Hạ. Là người con quê hương và là một giáo viên trực tiếp đứng trên bục giảng, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ lần này. Đây sẽ là cơ hội quý báu để tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về những năm tháng chiến đấu hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh, qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi tuyên truyền viên chúng tôi”.

Lực lượng tuyên truyền viên, thuyết minh viên được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm phục vụ sự kiện

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, tuổi trẻ phường Hà Nam cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động tri ân, chăm sóc khu di tích và tìm hiểu lịch sử quê hương, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí Đặng Văn Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hà Nam chia sẻ, sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 cô gái Lam Hạ là sự kiện có ý nghĩa giáo dục chính trị, truyền thống yêu nước và niềm tự hào của thế hệ trẻ phường Hà Nam.

Đoàn viên thanh niên tổ chức lau dọn bàn thờ 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Ngay sau khi Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 28/5/2026, Đoàn thanh niên phường đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cho các Chi đoàn, liên đội thăm các địa chỉ đỏ, bố trí lực lượng quét dọn trong khuôn viên di tích Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Đền thờ 10 nữ dân quân Lam Hạ, Tượng đài 10 nữ dân quân và Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện, lau dọn bàn thờ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đoàn phường cũng hưởng ứng nhiệt tình cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ do Tỉnh đoàn phát động.

Bên cạnh đó, nhằm giáo dục, bồi dưỡng lịch sử cho thế hệ trẻ, Đoàn phường Hà Nam đã tổ chức Hội thi tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ với sự tham gia của 7 đội thi với trên 200 thành viên đến từ các chi đoàn, đoàn cơ sở, liên đội và các CLB văn nghệ trên địa bàn phường. Tất cả các hoạt động trên thể hiện rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh đi trước, tiếp nối truyền thống yêu nước, “Uống nước nhớ nguồn” của quê hương.

Tuổi trẻ phường Hà Nam trò chuyện với những nhân chứng trận địa pháo phòng không năm xưa

Xác định Lễ kỷ niệm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh cùng đông đảo du khách và Nhân dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng được Công an phường Hà Nam thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Công an phường đã phối hợp với Sở Văn hóa và thể thao, Đảng ủy, UBND phường Hà Nam trong xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi lễ. Đơn vị cũng đã đề nghị Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng các phòng, ban và các đơn vị thuộc Công an tỉnh để triển khai các phương án đảm bảo các điều kiện an toàn về giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, …

Lực lượng Công an phường Hà Nam tăng cường tuần tra, nắm chắc địa bàn cơ sở, đảm bảo an toàn cho buổi lễ

Thượng tá Lê Thanh Nghị - Trưởng Công an phường Hà Nam cho biết thêm, Công an phường Hà Nam cũng tập trung lực lượng, chủ trì xây dựng Kế hoạch và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh. Công an phường đẩy mạnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; bảo đảm an toàn cho đại biểu, nhân dân và du khách đến tham dự các hoạt động. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện và giữ gìn trật tự công cộng tại khu vực tổ chức sự kiện. Với quyết tâm chính trị rất cao, Công an phường Hà Nam đang hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo buổi lễ Kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân Lam Hạ diễn ra an toàn, thông suốt.

Khu vực mô phỏng trận địa pháo phòng không Lam Hạ được chỉnh trang sạch sẽ

Hình ảnh 10 cô gái Lam Hạ sống mãi trong ký ức của những người ở lại, hôm nay và mai sau

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ dự kiến được tổ chức vào 20h ngày 1/10/2026. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã và đang được các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất. Tất cả với mục tiêu tổ chức thành công lễ kỷ niệm, góp phần khẳng định và làm sâu sắc ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn của sự hy sinh của 10 nữ dân quân phòng không Lam Hạ anh hùng; tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của lực lượng dân quân tự vệ và hình ảnh cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.