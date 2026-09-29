Đồng Tháp không chỉ làm du lịch, mà làm kinh tế từ du lịch

Khách du lịch trải nghiệm chèo xuồng tham quan Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười ở xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, tỉnh Đồng Tháp xác định du lịch là động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Tỉnh tập trung khai thác lợi thế sinh thái, văn hóa, nông nghiệp; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của du khách.

Phát triển du lịch gắn với lợi thế sinh thái, văn hóa

Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết, nhằm thúc đẩy du lịch đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số", ngành Du lịch tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững và chất lượng cao; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khác biệt để xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Đồng Tháp mới.

Đồng Tháp có 3 vùng sinh thái tự nhiên gồm vùng du lịch hệ sinh thái nước ngọt, vùng du lịch hệ sinh thái ngập mặn và vùng du lịch hệ sinh thái nước ngập phèn. Mỗi vùng có đặc điểm riêng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng. Lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đến tỉnh tăng bình quân trên 15%, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ tăng trưởng cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp đón 5,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 68,7% kế hoạch năm, trong đó có 432.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu trực tiếp từ khách du lịch đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Việt Nhật tại phường Mỹ Tho, trong những tháng đầu năm, lượng khách đặt tour đến Đồng Tháp của công ty tăng mạnh so với ngày thường. Cả khách quốc tế và khách nội địa đều có xu hướng gia tăng.

Nhiều điểm đến của tỉnh thu hút đông đảo du khách như: bãi biển Tân Thành (xã Gò Công Đông); Trại rắn Đồng Tâm, còn gọi là Trung tâm Nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến Dược liệu (xã Kim Sơn); cồn Thới Sơn (phường Thới Sơn); làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Cái Bè); cồn Tân Phong (xã Ngũ Hiệp); Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Tân Phước 2)...

Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười thu hút khách du lịch bởi nét nguyên sơ, không khí trong lành. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Cùng với đó, xu hướng du lịch của khách nội địa cũng như khách quốc tế trong những năm gần đây hướng đến trải nghiệm, khám phá các vùng nông thôn, tham gia các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa địa phương…, là cơ hội cho du lịch sinh thái phát triển.

Xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá vùng nông thôn, tìm hiểu văn hóa và đời sống bản địa ngày càng tạo thêm cơ hội cho du lịch sinh thái phát triển. Tại Vườn quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim), nơi được công nhận là khu Ramsar thứ hai của Việt Nam và thứ 2.000 của thế giới, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình cùng với thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống hoang dã, tìm kiếm các loài lưỡng cư: đom đóm, bướm, chim cò, le le... Đặc biệt, vào mùa nước nổi, du khách còn có thể khám phá không gian sông nước, thưởng thức sản vật địa phương và trải nghiệm các hoạt động sinh kế truyền thống như giăng lưới, giăng câu, cắm câu, đặt lờ, dỡ chà...

Cùng với tài nguyên sinh thái, Đồng Tháp chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch. Toàn tỉnh hiện có 295 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng, gồm 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia và 257 di tích cấp tỉnh.

Di tích quốc gia đặc biệt Mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc là điểm đến tiêu biểu; đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Hằng năm, vào dịp giỗ Cụ Phó bảng, khu di tích đón hàng chục nghìn lượt khách từ nhiều địa phương trong cả nước đến tham dự.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Anh Khoa, giảng viên Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Sinh Sắc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xúc động chia sẻ: "Khi tham quan khu di tích, được tìm hiểu thêm về cuộc đời và nhân cách cao cả của Cụ Phó bảng, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ chúng tôi nguyện nỗ lực hơn nữa trong quá trình học tập, rèn luyện đạo đức để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp".

Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú) cũng là điểm đến có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, di tích đón hàng chục nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập, nghiên cứu. Các khu di tích Gò Tháp, Rạch Gầm - Xoài Mút, Ấp Bắc, Xẻo Quít... được quan tâm tu bổ, tôn tạo, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch lịch sử, văn hóa của địa phương.

Chuyển đổi phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng

Khách du lịch thích thú với không gian thiên nhiên của Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười ở xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số", Đồng Tháp tập trung phát triển du lịch dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đánh giá, việc đẩy mạnh chuyển đổi số đang từng bước góp phần thay đổi diện mạo ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp. Hoạt động kết nối, xúc tiến, quảng bá được tăng cường trên các nền tảng số; thông tin, dữ liệu trong ngành từng bước được kết nối, liên thông, hình thành cơ sở dữ liệu chung.

Tỉnh duy trì, phát huy hiệu quả Cổng thông tin du lịch Đồng Tháp và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động, giúp người dân, du khách thuận tiện tiếp cận thông tin về điểm đến, dịch vụ, lịch trình và các sự kiện du lịch.

Tại nhiều khu, điểm du lịch, mã QR được triển khai để cung cấp thông tin, thuyết minh tự động về di tích, làng nghề và các địa điểm tham quan. Qua đó, du khách có thể chủ động tra cứu thông tin, tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương bằng hình thức thuyết minh điện tử.

Tại các phường Sơn Quy, Gò Công và các xã Gia Thuận, Tân Đông..., du khách có thể tìm hiểu thông tin về di tích lịch sử, địa điểm gắn với các nhân vật lịch sử vùng đất Gò Công ở phía Đông tỉnh thông qua Hệ thống quản lý, quảng bá du lịch và di tích lịch sử trên nền tảng bản đồ số MAP4D.

Ông Nguyễn Công Bền, chuyên viên Phòng Văn hóa - xã hội xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, nhờ ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu thông tin các di tích lịch sử, văn hóa trên nền tảng bản đồ số MAP4D, khách du lịch trong nước cũng như nước ngoài biết đến ngôi đình độc đáo Tân Đông. Khi đến tham quan, du khách quét mã QR được bố trí ngay ở cửa chính để tìm hiểu về lịch sử hình thành hơn một thế kỷ của ngôi đình độc đáo này.

Bên cạnh chuyển đổi số, tỉnh đẩy mạnh kết nối các sản phẩm OCOP có nguồn gốc nông nghiệp với hoạt động du lịch, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Khách quốc tế tham quan, mua sắm sản phẩm OCOP tại một điểm du lịch ở phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Đồng Tháp hiện có 1.061 sản phẩm OCOP, gồm 820 sản phẩm 3 sao, 233 sản phẩm 4 sao, 4 sản phẩm đạt 5 sao và 4 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Chương trình có sự tham gia của 459 chủ thể, trong đó có 54 hợp tác xã, 123 công ty, doanh nghiệp, 280 hộ sản xuất, kinh doanh và 2 tổ hợp tác. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP trên Cổng thông tin du lịch tỉnh. Đồng thời, địa phương hỗ trợ hoàn thiện, nâng cao chất lượng các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn, homestay và farmstay.

Hợp tác xã nông nghiệp Đông Nghi (xã Long Hưng) kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch tham quan, trải nghiệm tại trang trại dê. Du khách đến đây có thể tìm hiểu hoạt động chăn nuôi, tham quan trang trại và xem trưng bày 6 dòng sản phẩm OCOP từ sữa dê được sản xuất theo hướng hữu cơ. Các sản phẩm này đang được người tiêu dùng đón nhận, sức mua tăng trong thời gian gần đây.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng địa phương thành điểm đến hấp dẫn của vùng và cả nước. Tỉnh tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn thành sản phẩm đặc trưng, cốt lõi; khai thác giá trị văn hóa bản địa và tài nguyên sinh thái, hình thành các tuyến du lịch trọng điểm dựa trên lợi thế sông Tiền, sông Hậu. Đồng thời, tỉnh chú trọng khai thác tiềm năng vùng ven biển Gò Công để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và tham quan các vùng nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

Toàn tỉnh hiện có trên 150 điểm du lịch gắn với hoạt động nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề và du lịch sinh thái, trải dài từ khu vực biên giới giáp Campuchia đến vùng ven biển Gò Công. Trong đó, 32 điểm được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch theo Luật Du lịch năm 2017; có 14 sản phẩm OCOP gắn với du lịch.

Du khách trải nghiệm đò chèo ở phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Đồng Tháp có 91 doanh nghiệp lữ hành, hơn 400 hướng dẫn viên du lịch và 455 cơ sở lưu trú với trên 7.900 phòng. Trong số này, 59 khách sạn được xếp hạng từ 1-3 sao, còn lại là 396 cơ sở lưu trú đủ điều kiện kinh doanh. Năm 2026, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đón 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 870.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 4.800 tỷ đồng.