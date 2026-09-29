Du lịch Đà Nẵng đạt 13 giải thưởng tại World Travel Awards 2026

7 giải thưởng cấp châu Á

Lễ trao giải World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương được tổ chức tại Crossroads Maldives đúng dịp Ngày Du lịch Thế giới 27/9, quy tụ các thương hiệu và tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực như điểm đến, hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, lữ hành và điểm tham quan.

Sun World Ba Na Hills giành hai danh hiệu cấp châu Á tại World Travel Awards 2026.

Ở nhóm giải thưởng cấp châu lục, hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng được ghi nhận ở nhiều phân khúc, từ vui chơi giải trí, cáp treo đến nghỉ dưỡng văn hóa, nghỉ dưỡng tích hợp và lưu trú cao cấp.

Trong đó, Sun World Ba Na Hills giành hai danh hiệu gồm Asia’s Leading Theme Park 2026 – Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2026 và Asia’s Leading Cable Car 2026 – Cáp treo hàng đầu châu Á 2026.

Ở lĩnh vực nghỉ dưỡng, Hoi An Memories Resort & Spa được vinh danh Asia’s Leading Cultural Resort 2026 – Khu nghỉ dưỡng văn hóa hàng đầu châu Á 2026; Hoiana Resort & Golf nhận danh hiệu Asia’s Leading Fully Integrated Resort 2026 – Khu nghỉ dưỡng phức hợp tích hợp hàng đầu châu Á 2026; và Shilla Monogram Danang được trao Asia’s Leading Lifestyle Resort 2026 – Khu nghỉ dưỡng phong cách sống hàng đầu châu Á 2026.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tiếp tục xuất hiện ở nhóm nghỉ dưỡng cao cấp với hai giải thưởng: Asia’s Leading Luxury Resort 2026 – Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á 2026 và Asia’s Leading Luxury Hotel Villa 2026 – Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu châu Á 2026 dành cho Bai Bac Bay Villa.

6 giải thưởng hàng đầu Việt Nam

Bên cạnh các danh hiệu cấp châu Á, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và điểm vui chơi tại Đà Nẵng còn được World Travel Awards 2026 xướng tên ở 6 hạng mục dành cho thị trường Việt Nam.

Four Points By Sheraton Danang được trao danh hiệu Vietnam’s Leading Beach Hotel 2026 – Khách sạn biển hàng đầu Việt Nam 2026, trong khi Voco Ma Belle Danang by IHG nhận giải Vietnam’s Leading City Lifestyle Hotel 2026 – Khách sạn phong cách sống đô thị hàng đầu Việt Nam 2026.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, Beachfront Villa @ Naman Retreat được vinh danh Vietnam’s Leading Luxury Hotel Villa 2026 – Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu Việt Nam 2026, còn InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nhận danh hiệu Vietnam’s Leading Luxury Resort 2026 – Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu Việt Nam 2026.

Hotek Royal Hoi An Danang được trao giải Vietnam’s Leading Riverfront Hotel 2026 – Khách sạn ven sông hàng đầu Việt Nam 2026. Trong khi đó, Sun World Ba Na Hills tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Vietnam’s Leading Theme Park 2026 – Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam 2026.

Dấu ấn từ hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng

Tổng hợp các hạng mục, Đà Nẵng có 13 giải thưởng, trong đó có 7 danh hiệu cấp châu Á và 6 danh hiệu cấp Việt Nam. Đáng chú ý, các giải thưởng không tập trung vào một loại hình duy nhất mà trải rộng từ công viên chủ đề, cáp treo, nghỉ dưỡng văn hóa, khu nghỉ dưỡng tích hợp đến khách sạn biển, khách sạn phong cách sống và các sản phẩm lưu trú cao cấp.

Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hồng Thắm, việc nhiều thương hiệu trên địa bàn cùng được ghi nhận tại các nhóm giải khác nhau phản ánh sự đa dạng của hệ sinh thái sản phẩm du lịch Đà Nẵng hiện nay.

Bên cạnh khu vực biển và hệ thống khách sạn – nghỉ dưỡng tại trung tâm, không gian du lịch của thành phố còn kết nối với Bà Nà, bán đảo Sơn Trà, Hội An và khu vực phía Nam, tạo nên phổ trải nghiệm từ vui chơi giải trí, văn hóa – di sản đến nghỉ dưỡng cao cấp.

World Travel Awards thành lập năm 1993 nhằm ghi nhận các thành tựu trong ngành du lịch, lữ hành và khách sạn trên toàn cầu. Hệ thống giải thưởng được tổ chức theo các khu vực trước khi các đơn vị chiến thắng tiếp tục tham gia vòng Grand Final ở cấp thế giới. World Travel Awards 2026 là kỳ thứ 33 giải thưởng này được tổ chức.