Lào Cai: Hơn 214.000 hồ sơ được nộp trực tuyến

Cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn lên 98,56%.

Từ ngày 15/6 đến 14/9/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 231.880 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong số 220.281 hồ sơ tiếp nhận mới, có 214.656 hồ sơ được nộp trực tuyến. Cùng thời gian này, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 218.020 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,56%.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Đường.

Cùng với việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Lào Cai triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực, gắn với xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh.

Trong quá trình triển khai, nhiều ngành, lĩnh vực đã chủ động rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu và hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu trước thời hạn, tạo nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kết nối và chia sẻ giữa các cơ quan, đơn vị.

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu không chỉ đáp ứng yêu cầu của chiến dịch mà còn tạo nền tảng để các cơ quan từng bước chuyển từ quản lý dựa trên hồ sơ, giấy tờ sang quản lý dựa trên dữ liệu; nâng cao khả năng khai thác, chia sẻ thông tin và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xây dựng, cung cấp 3 cơ sở dữ liệu về trồng trọt; chăn nuôi, thủy sản và sản phẩm OCOP.

Chuyển đổi số trong các lĩnh vực thiết yếu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ đồng bộ học bạ số lên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 93%.

Trong lĩnh vực y tế, 29/29 bệnh viện, trung tâm y tế khu vực đa chức năng duy trì bệnh án điện tử; tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID đạt 89,58%.

Cán bộ, công chức hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

Tỷ lệ liên thông dữ liệu chứng sinh, chứng tử và giấy khám sức khỏe lái xe đạt xấp xỉ 100%, góp phần giảm giấy tờ, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Những kết quả trên cho thấy chuyển đổi số tại Lào Cai đang từng bước đi vào chiều sâu, từ số hóa quy trình, hồ sơ đến xây dựng, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công, xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.