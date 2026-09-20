Ốp iPhone 17 Pro vẫn có thể dùng cho iPhone 18 Pro

Các mẫu ốp lưng Apple dành cho iPhone 18 Pro/Pro Max. Ảnh: Apple

Khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max bắt đầu đến tay người dùng, khả năng tương thích phụ kiện trở thành vấn đề được quan tâm.

Một trong những câu hỏi phổ biến là liệu người dùng có thể tiếp tục sử dụng ốp của iPhone 17 Pro trên mẫu máy mới hay không.

Theo Apple, câu trả lời là không. Công ty cho biết hai thế hệ iPhone Pro không tương thích về ốp lưng do phần cụm camera trên iPhone 18 Pro có thay đổi về độ dày.

Tuy nhiên, thử nghiệm thực tế của John Gruber, cây viết của Daring Fireball, lại cho kết quả khác. Sau khi hỏi Apple về khả năng tương thích, Gruber trực tiếp thử lắp ốp iPhone 17 Pro lên iPhone 18 Pro và cho biết chiếc ốp vừa khít với máy mới.

Gruber cũng đo kích thước phần cụm camera và xác nhận Apple có cơ sở khi nói hai thiết bị khác nhau. Cụm camera trên iPhone 18 Pro dày 11,5 mm, trong khi con số trên iPhone 17 Pro là 11,4 mm.

Chênh lệch chỉ 0,1 mm nhưng về mặt kỹ thuật, đây vẫn là một thay đổi trong thiết kế.

Với những chiếc ốp được thiết kế cực kỳ khít quanh cụm camera, khác biệt nhỏ này có thể khiến chúng khó lắp hoặc ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ thiết bị.

Đây có lẽ là lý do Apple lựa chọn tuyên bố hai thế hệ không tương thích thay vì đảm bảo rằng mọi loại ốp đều có thể dùng chung.

Dù vậy, các thử nghiệm từ người dùng cho thấy sự khác biệt này không gây ảnh hưởng đáng kể trong phần lớn trường hợp. Một số người dùng Reddit cho biết, ốp dành cho iPhone 18 Pro có thể lắp vừa iPhone 17 Pro.

Thậm chí, một số mẫu ốp của bên thứ ba đã được nhà sản xuất ghi rõ là tương thích với cả hai thế hệ.

Điều này đồng nghĩa người đang sở hữu iPhone 17 Pro có thể không nhất thiết phải mua ốp mới ngay khi nâng cấp lên iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, khả năng tương thích vẫn phụ thuộc vào thiết kế cụ thể của từng sản phẩm, đặc biệt là khu vực bao quanh cụm camera.

(Theo PhoneArena)