iPhone 18 Pro Max đã ra mắt, nhưng đây là 3 lý do khiến nhiều người chưa vội xuống tiền

Apple hiện đã mở bán thế hệ iPhone 18 Pro, trong đó điện thoại iPhone 18 Pro Max có màn hình lớn, chip A20 Pro và hệ thống camera Pro với camera chính 48 MP có khẩu độ thay đổi. Tại Apple Store Việt Nam, dòng iPhone 18 Pro có giá từ 38,999 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu đang có ý định mua mẫu máy cao cấp nhất này, người dùng vẫn có ít nhất 3 yếu tố đáng cân nhắc.

iPhone Duo xuất hiện với một trải nghiệm hoàn toàn khác

Yếu tố đầu tiên đến từ chính Apple. Cùng thế hệ iPhone mới, hãng đã lần đầu bước vào thị trường smartphone màn hình gập với iPhone Duo.

Khác với iPhone 18 Pro Max đi theo thiết kế smartphone truyền thống, iPhone Duo hướng đến trải nghiệm hoàn toàn khác: khi mở ra, máy có màn hình trong 7,6 inch, lớn hơn 50% so với màn hình iPhone 18 Pro Max. Khi gập lại, thiết bị có màn hình ngoài 5,4 inch và vẫn giữ kích thước đủ gọn để bỏ túi.

Điều này khiến bài toán lựa chọn không còn đơn giản là “iPhone nào mạnh hơn”, mà còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng. Người thích thiết kế truyền thống, camera Pro và một thiết bị liền mạch có thể vẫn phù hợp với iPhone 18 Pro Max. Trong khi đó, người thường xuyên đa nhiệm, xem nội dung hoặc muốn trải nghiệm thiết kế mới có thể quan tâm đến iPhone Duo.

Mức giá cũng là yếu tố cần tính đến. Apple niêm yết iPhone Duo tại Việt Nam từ 64,999 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm thấp hơn đáng kể.

iPhone Duo có thiết kế mới mẻ, phù hợp với tác vụ đa nhiệm

Các phiên bản khác khiến bài toán chi tiền thay đổi

Một yếu tố khác là người dùng không chỉ có lựa chọn giữa iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo.

Apple hiện vẫn bán iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air cùng các thế hệ iPhone trước đó. Điều này tạo ra khoảng cách giá khá lớn giữa các mẫu máy, khiến người mua có thêm lựa chọn nếu không nhất thiết phải sở hữu phiên bản cao cấp nhất.

Đặc biệt, với những người chủ yếu sử dụng điện thoại cho các tác vụ phổ biến như mạng xã hội, chụp ảnh, liên lạc, xem video hay làm việc cơ bản, việc lựa chọn một mẫu máy thấp hơn có thể giúp giảm đáng kể chi phí.

Ngược lại, iPhone 18 Pro Max hướng tới nhóm người cần màn hình lớn, thời lượng pin cao và hệ thống camera Pro. Apple cho biết phiên bản này có thể đạt thời gian xem video lên đến 43 giờ và được trang bị camera telephoto 48 MP với khả năng thu phóng chất lượng quang học lên đến 8x.

Vì vậy, trước khi xuống tiền, người dùng nên xác định những tính năng nào thực sự cần thiết thay vì chỉ nhìn vào danh sách nâng cấp.

iPhone 18 Pro Max hướng tới nhóm người cần màn hình lớn, thời lượng pin cao và hệ thống camera Pro

Tâm lý chờ đợi iPhone 20

Yếu tố thứ ba liên quan đến tâm lý chờ đợi thế hệ iPhone tiếp theo - iPhone 20.

Sau mỗi thế hệ iPhone mới, một bộ phận người dùng có xu hướng cân nhắc giữ lại thiết bị hiện tại để chờ những thay đổi lớn hơn ở thế hệ sau. Với Apple, những tin đồn và kỳ vọng xoay quanh các mẫu iPhone tương lai càng khiến một số khách hàng không muốn nâng cấp ngay lập tức.

Tuy nhiên, đây là lựa chọn phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu thực tế. Nếu chiếc iPhone hiện tại vẫn đáp ứng tốt công việc, chụp ảnh và giải trí, việc tiếp tục sử dụng thêm một thời gian có thể giúp người dùng tránh khoản chi lớn ngay lúc này.

Ngược lại, nếu máy đang xuống cấp, pin không còn đáp ứng nhu cầu hoặc người dùng cần camera, hiệu năng và thời lượng pin tốt hơn, việc chờ đợi quá lâu cũng có thể không mang lại nhiều lợi ích.