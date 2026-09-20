Lý do iPhone Duo màn hình gập lại có thiết kế như hiện tại

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, CEO Apple John Ternus cùng Molly Anderson, Phó chủ tịch phụ trách thiết kế công nghiệp và Steve Lemay, Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế giao diện người dùng đã giải thích cách Apple xây dựng cả phần cứng lẫn trải nghiệm phần mềm cho iPhone Duo.

iPhone Duo mở bán từ 23/10. Ảnh: Apple

Theo Anderson, máy tính xách tay là một trong những nguồn cảm hứng quan trọng khi Apple thiết kế thiết bị.

Hãng muốn người dùng có được không gian màn hình lớn hơn sau khi mở máy, nhưng thiết bị khi đóng vẫn phải đủ gọn để dễ dàng bỏ túi và mang theo.

“Mọi người đều biết cảm giác của một cuốn sổ trong túi và khi mang theo bên mình. Đó là một phần lớn cảm hứng của chúng tôi: làm thế nào để có thêm không gian nhưng vẫn giữ được cảm giác nhỏ gọn”?

Apple cũng áp dụng tỷ lệ dựa trên hệ thống khổ giấy A quốc tế cho iPhone Duo. Nhờ đó, thiết bị duy trì cùng một tỷ lệ hình học khi đóng hoặc mở, thay vì tạo cảm giác như hai sản phẩm có kích thước khác nhau.

Một chi tiết khác được Apple chú trọng là bản lề. Anderson cho biết hãng phát triển cơ chế mô-men xoắn biến thiên, giúp người dùng dễ dàng bắt đầu mở máy, sau đó tăng lực giữ để thiết bị có xu hướng duy trì trạng thái mở và nằm phẳng.

Ở phần mềm, Apple tập trung vào ý tưởng biến thao tác mở máy thành quá trình “mở rộng” thiết bị mà người dùng đang cầm, thay vì chuyển sang một giao diện hoàn toàn khác.

Steve Lemay cho biết nhóm thiết kế cố gắng giữ vị trí, cũng như khả năng nhận diện của các nút điều khiển. Người dùng không cần phải tìm lại các chức năng quen thuộc sau khi mở máy.

Hiệu ứng chuyển đổi cũng được thiết kế để tạo cảm giác màn hình bên trong đang mở rộng từ phía dưới màn hình ngoài. Mục tiêu là khiến hai màn hình trở thành một trải nghiệm liền mạch.

“Ngay từ đầu, điều rất quan trọng với chúng tôi là iPhone Duo phải mang lại một trải nghiệm thống nhất, chứ không phải hai sản phẩm khác nhau được ghép lại một cách vụng về”.

Lemay cho biết giao diện của iPhone Duo chịu ảnh hưởng đáng kể từ Mac, bên cạnh iPad và những thế hệ iPhone hiện tại. Ông mô tả thiết kế mới như một tập hợp những điểm nổi bật từ các sản phẩm này.

Điều đó cho thấy Apple không đơn thuần mở rộng giao diện iPhone lên màn hình lớn hơn. Thay vào đó, hãng kết hợp những yếu tố quen thuộc từ nhiều nền tảng để tạo ra trải nghiệm phù hợp với thiết bị có khả năng thay đổi kích thước màn hình.

Apple cũng được hỏi về việc iPhone Duo sẽ phát triển như thế nào sau khi ra mắt. Lemay cho rằng các nhà phát triển có thể tạo ra những cách sử dụng mà ngay cả đội ngũ thiết kế của Apple cũng chưa nghĩ tới.

Theo ông, một số ý tưởng mới có thể trở thành những xu hướng lớn, tác động không chỉ đến iPhone Duo mà còn tới toàn bộ ngành thiết bị gập.

Những sáng kiến đó cũng có thể khiến Apple thay đổi hướng phát triển sản phẩm trong các thế hệ tiếp theo.

iPhone Duo dự kiến được bán ra từ 23/10, trong khi chương trình đặt trước bắt đầu từ 16/10. Giá khởi điểm của thiết bị tại Việt Nam là 64,99 triệu đồng cho bản bộ nhớ 256GB.

(Theo Macrumors)