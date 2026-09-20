Trào lưu kiếm tiền từ việc cấp phép khuôn mặt cho AI tại Trung Quốc

Từ tháng 4, việc thuê quyền sử dụng khuôn mặt, trước đây chủ yếu diễn ra trong các nhóm kín của giới làm phim, bắt đầu được đưa lên các nền tảng công khai. Người dân có thể đăng ảnh, tự đặt giá và quy định những nội dung mà người khác được phép sử dụng hình ảnh của mình.

Theo National Business Daily, một nhân viên ngân hàng đã kiếm gần 2.500 nhân dân tệ (khoảng 9,7 triệu đồng) trong 3 ngày, khi một công ty quảng cáo trả tiền để sử dụng hình ảnh của anh 7 lần.

Tại Trung Quốc, người dân có thể kiếm tiền bằng cách cấp phép khuôn mặt cho các nhà sáng tạo nội dung AI. Ảnh: ncaigc.com

Một trong những nền tảng mới là Yuanxiang Xinsheng tại Thâm Quyến, ra mắt vào tháng 5. Người dùng xác minh danh tính và tạo hồ sơ “diễn viên kỹ thuật số”, sau đó tự đặt điều kiện cấp phép như thời hạn sử dụng, nội dung bị cấm và quyền chuyển thể.

Mức phí trên nền tảng dao động từ 50 đến 99.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 194.000 đồng đến 388 triệu đồng. Một người đàn ông 34 tuổi họ Chen hiện tính 99 nhân dân tệ (khoảng 384.000 đồng) cho mỗi lần sử dụng khuôn mặt. Anh đồng ý với các nội dung về tình cảm và gia đình, nhưng từ chối phim kinh dị và nội dung khiêu dâm.

Một người dùng khác, Kele ở Quảng Đông, cho biết cô tham gia nền tảng để kiểm soát cách hình ảnh của mình được sử dụng. Theo cô, nếu ai muốn dùng khuôn mặt của cô thì phải xin phép và trả phí.

Yuanxiang Xinsheng cũng nêu rõ quyền sử dụng hình ảnh không đồng nghĩa với quyền dùng dữ liệu đó để huấn luyện AI, trừ khi hai bên có thỏa thuận riêng.

Xinzhua, một nền tảng khác ra mắt tại Thành Đô hồi tháng 4, hiện có khoảng 370 hồ sơ diễn viên ảo. Mức phí từ 500 đến 6.000 nhân dân tệ (khoảng 1,9 - 23,3 triệu đồng), tùy mục đích sử dụng như quảng cáo, người mẫu, phim ảnh, hoạt hình và trò chơi.

Xinzhua cho phép tìm kiếm khuôn mặt theo giới tính, độ tuổi, phong cách và thể loại, thậm chí có cả danh mục trẻ em dù hiện chưa có hồ sơ trẻ em được đăng tải.

Sự phát triển của thị trường này cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư và sự đồng ý, đặc biệt với dữ liệu khuôn mặt của trẻ vị thành niên. Các chuyên gia pháp lý lưu ý trẻ dưới 14 tuổi cần sự đồng ý của cha mẹ khi xử lý dữ liệu khuôn mặt, trong khi nhóm 16-17 tuổi có thể gặp khó khăn trong việc đánh giá đầy đủ hệ quả của việc cấp phép.

Báo Bắc Kinh dẫn lời luật sư cảnh báo một số hợp đồng có thể khiến người cấp phép chịu nhiều bất lợi. Có hợp đồng yêu cầu họ từ bỏ một số quyền đối với hình ảnh, giọng nói hoặc tên của mình, đồng thời có thể bị phạt ít nhất 50.000 nhân dân tệ (khoảng 194 triệu đồng) nếu muốn chấm dứt việc cấp phép trước thời hạn.