Thẻ tín dụng chưa kích hoạt có bị tính phí thường niên không?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Thẻ tín dụng chưa kích hoạt có phải trả phí thường niên hay không phụ thuộc vào chính sách của từng ngân hàng và từng loại thẻ. Vì vậy, khách hàng không nên mặc định rằng chưa kích hoạt, chưa sử dụng thẻ thì chắc chắn sẽ không phát sinh phí.

Chưa kích hoạt thẻ vẫn cần kiểm tra chính sách phí

Phí thường niên là khoản phí ngân hàng có thể thu để duy trì thẻ và các tiện ích đi kèm. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu thu và điều kiện miễn, giảm phí không giống nhau giữa các ngân hàng.

Có ngân hàng quy định chỉ bắt đầu thu phí thường niên khi thẻ đáp ứng những điều kiện nhất định, chẳng hạn đã được kích hoạt và phát sinh giao dịch. Trong khi đó, với sản phẩm khác, chính sách thu phí có thể được quy định theo cách khác.

Do vậy, nếu đã được ngân hàng phát hành thẻ nhưng chưa kích hoạt, cách chắc chắn nhất là kiểm tra biểu phí, điều kiện và điều khoản của chính loại thẻ đó hoặc liên hệ trực tiếp ngân hàng phát hành để hỏi thẻ hiện tại đã phát sinh phí thường niên hay chưa.

Không kích hoạt không có nghĩa là đã hủy thẻ

Một điểm cần lưu ý là việc bạn để nguyên thẻ và không kích hoạt không nên được hiểu là thẻ đã được hủy hoặc tài khoản thẻ đã được đóng.

Do đó, nếu chỉ tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng, bạn có thể kiểm tra với ngân hàng về trạng thái thẻ và chính sách phí trước khi quyết định có kích hoạt hay không.

Nếu xác định không có nhu cầu sử dụng thẻ, bạn nên liên hệ ngân hàng phát hành để được hướng dẫn thủ tục chấm dứt sử dụng thẻ. Đồng thời, cần kiểm tra xem thẻ có khoản phí hoặc nghĩa vụ tài chính nào cần hoàn tất hay không, thay vì chỉ cất thẻ và cho rằng không kích hoạt thì thẻ sẽ tự động hết hiệu lực.

Tóm lại, thẻ tín dụng chưa kích hoạt không đồng nghĩa trong mọi trường hợp với việc không phải trả phí thường niên. Chính sách phụ thuộc vào từng ngân hàng và từng sản phẩm thẻ. Vì vậy, khi nhận thẻ nhưng chưa muốn sử dụng, bạn nên kiểm tra biểu phí và trạng thái thẻ; nếu không có nhu cầu sử dụng, hãy chủ động liên hệ ngân hàng để làm thủ tục phù hợp.