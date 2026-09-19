Vinh danh 30 nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của

Năm nay, từ 94 hồ sơ đề cử Giải thưởng Lương Định Của của 30 tỉnh, thành đoàn, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 30 gương mặt xuất sắc nhất, đa dạng từ trí thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật, chủ doanh nghiệp, đến các gương sản xuất giỏi và chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên sản xuất. Đáng chú ý, lễ tuyên dương năm nay ghi nhận một mô hình đạt doanh thu tới 100 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng trao giải cho các nhà nông trẻ tiêu biểu. Ảnh: Đăng Hải

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Trung ương Đoàn luôn xác định đồng hành cùng thanh niên nông thôn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh và sức cạnh tranh quốc tế; ngành nông nghiệp đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và xu hướng tiêu dùng toàn cầu hướng tới tiêu chuẩn xanh, phát thải thấp, truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt.

Những nhà nông trẻ xuất sắc nhất được lựa chọn từ 31 tỉnh thành với những sáng kiến, sáng tạo. Ảnh: Đăng Hải

Do đó, thanh niên nông thôn cần chuyển mạnh từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", đi đầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh theo mô hình kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp, góp phần thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh liên kết qua các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên để xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ đồng ruộng đến thị trường.

Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng các gương mặt được vinh danh sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tiên phong, trở thành những hạt nhân dẫn dắt, truyền cảm hứng và đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên cả nước trên con đường lập thân, lập nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng trao giải Nhất cho dự án khởi nghiệp. Ảnh: Đăng Hải

Cùng với Giải thưởng Lương Định Của, Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 tiếp tục khẳng định là sân chơi trí tuệ, bệ phóng tài năng uy tín cho các bạn trẻ yêu thích nông nghiệp. Năm nay, Cuộc thi đã thu hút 315 dự án khởi nghiệp đến từ 33 tỉnh, thành đoàn trên cả nước tham gia tranh tài.

Qua 3 vòng bán kết khu vực tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam, Hội đồng giám khảo đã chọn 30 dự án xuất sắc vào vòng chung kết toàn quốc, đa dạng ở các lĩnh vực từ sản xuất, chế biến nông sản, ứng dụng công nghệ sinh học đến phát triển du lịch nông nghiệp.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các dự án đoạt giải. Ảnh: Đăng Hải

Ban Tổ chức trao giải cho 9 dự án tiêu biểu nhất: 1 giải Nhất (Giấy chứng nhận và 50 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải 30 triệu đồng), 3 giải Ba (mỗi giải 15 triệu đồng) và 3 giải Khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng); 30 đề án vào chung kết đều nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Giải thưởng Lương Định Của, mang tên nhà khoa học, nhà giáo, nhà cách mạng tiêu biểu của nông nghiệp Việt Nam đã được Trung ương Đoàn duy trì 21 năm (2006-2026), trở thành "môi trường rèn luyện, bệ phóng tài năng" cho hàng triệu thanh niên nông thôn cả nước. Qua 21 năm, giải thưởng đã tôn vinh 2.188 "Nhà nông trẻ xuất sắc".