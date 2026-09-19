Trung Quốc tham vọng chế tạo 'xe tăng hạt nhân' mang pháo điện từ tầm bắn 450 km?

Trung Quốc được cho là đang nghiên cứu xe tăng chủ lực không dùng động cơ truyền thống mà được trang bị lò phản ứng hạt nhân, và thay vì pháo truyền thống thì sẽ có pháo điện từ với khả năng bắn xa tới 450 km, ý tưởng này ban đầu bị coi là một trò đùa.

Tuy nhiên ấn phẩm South China Morning Post (SCMP) - tờ báo tiếng Anh lâu đời nhất của Hồng Kông và khá có uy tín đã từng viết về chuyện này, khi đề cập đến một dự án mật của Quân đội Trung Quốc.

Nguồn tin của tờ SCMP cho hay, các kỹ sư của Nhà máy Chế tạo Máy công cụ số 1 Nội Mông - đơn vị có liên quan mật thiết đến thiết kế xe bọc thép và hợp tác với Viện Công nghệ Bắc Kinh, đã tạo ra một bản thiết kế khá chi tiết.

Chiếc xe tăng bí ẩn được đề cập sẽ có trọng lượng 60 tấn, trang bị lò phản ứng 10 công suất MW và máy gia tốc tia 50 MJ. Dự án này được thực hiện theo yêu cầu của Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về thiết kế xe chuyên dụng.

Trước tình hình trên, ấn phẩm Defense Express lưu ý rằng kho lưu trữ công khai của tạp chí hiện không chứa bài báo khoa học này, có thể vì nhiều lý do khác nhau.

Nhưng ngay cả bản dịch tiếng Anh ngắn gọn hiện có cũng cho thấy đây là một công trình nghiên cứu cấp nhà nước, được thực hiện dần qua 3 giai đoạn riêng biệt.

Cụ thể đến năm 2035, Trung Quốc đề xuất nghiên cứu tích hợp pháo điện từ vào các nền tảng xe tăng hiện có, với động cơ truyền thống dưới dạng máy phát điện diesel 1.500 mã lực, kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng dựa trên "siêu tụ điện".

Điều này sẽ cho phép cung cấp năng lượng cho pháo điện từ lên tới là 10 MJ, đủ để tấn công mục tiêu cách xa 150 km. Ngoài ra năng lượng như vậy cũng đủ cho một "hệ thống giáp điện từ 2 MJ".

Đến năm 2045, có đề xuất chế tạo một máy gia tốc tia X công suất tới 20 MJ thông qua sự phát triển của các thiết bị lưu trữ năng lượng tiên tiến hơn.

Điều này cho phép bắn một phát đạn tới cự ly 300 km, cũng như tạo ra lớp giáp điện từ 10 MJ. Nhưng tất cả phải được cung cấp năng lượng bởi một máy phát điện diesel 2.000 mã lực.

Nhưng theo dự báo, phải tới nửa sau thế kỷ 21 con người có thể bắt đầu nghiên cứu chế tạo máy gia tốc tia cho xe tăng với công suất 50 MJ và cho phép đạn tăng tốc lên 3,5 km/s, mang lại tầm bắn 450 km.

Nhưng nguồn cung cấp năng lượng của máy gia tốc, cũng như cho toàn bộ xe tăng, phải được đảm bảo bởi một lò phản ứng hạt nhân sử dụng chất làm mát bằng kim loại lỏng với công suất 10 MW, có thể tích lên đến 2 m3.

Nói chung những gì đề cập vẫn chỉ là lý thuyết, liên quan đến sự phát triển tương lai của xe tăng, trong đó việc sử dụng pháo điện từ hay vũ khí năng lượng định hướng là một trong những lựa chọn mang lại tốc độ phản ứng cao, cần ít đạn dược dự trữ và an toàn hơn.

Và quan trọng nhất, máy gia tốc kèm pháo điện từ thực sự cho phép tăng tốc độ phát bắn lên đáng kể, vượt qua giới hạn của các hệ thống pháo binh sử dụng thuốc súng.

Hiện nay pháo xe tăng Ascalon cỡ 140 mm mới nhất do Tập đoàn KNDS sản xuất có tốc độ bắn đạn xuyên động năng là 1,75 km/s, cần lưu là đó là đạn càng nhanh thì khả năng xuyên giáp càng cao.

Đồng thời cần nhấn mạnh, những chỉ dẫn về tầm bắn rõ ràng là kết quả tính toán lại từ vận tốc ban đầu của viên đạn để minh họa dễ hiểu hơn, chứ không phải là thông số tác xạ hiệu quả dự kiến.

Bên cạnh đó, các thông số nói trên chỉ có thể đạt được với chi phí tương đương chế tạo tên lửa siêu thanh tự dẫn có độ chính xác cao, cho nên đây vẫn là bài toán cần thêm thời gian để có lời giải hợp lý.