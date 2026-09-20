Jensen Huang: Nvidia có thể bán gấp đôi lượng chip trong năm tới

Theo Bloomberg, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết lượng chip công ty bán ra trong năm tới có thể cao gấp đôi năm nay, khi nhu cầu đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng tại nhiều quốc gia.

Jensen Huang giới thiệu phần cứng Nvidia. Nguồn Reuters.

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc gặp về AI tại Scotland ngày 17/9, ông Huang cho rằng nhu cầu đối với hạ tầng điện toán AI đang tăng mạnh ở hầu hết các thị trường Nvidia hoạt động. Không chỉ các tập đoàn công nghệ, nhiều doanh nghiệp và chính phủ cũng đang tăng chi cho AI để phục vụ sản xuất, nghiên cứu, dịch vụ và quản lý.

Thông tin này đáng chú ý bởi Nvidia hiếm khi đưa ra dự báo cụ thể về số lượng chip bán ra. Tuy nhiên, lượng chip tăng gấp đôi không có nghĩa doanh thu của hãng sẽ tăng với cùng tốc độ.

Nvidia hiện cung cấp nhiều dòng sản phẩm, từ GPU dành cho trung tâm dữ liệu, CPU, chip mạng đến bộ xử lý dùng trong robot, ô tô và các hệ thống điện toán tích hợp. Giá trị của từng loại sản phẩm khác nhau, trong khi hãng ngày càng chuyển từ bán chip riêng lẻ sang cung cấp cả hệ thống AI hoàn chỉnh.

Nhu cầu cao hơn khả năng cung ứng

Cuối tháng 8, Nvidia dự báo doanh thu trong tài khóa kết thúc vào tháng 1/2028 có thể tăng khoảng 70%. Theo Reuters, mức tăng thực tế có thể cao hơn nếu công ty có đủ năng lực cung ứng cho thị trường.

Hệ thống Nvidia Rubin CPX - phù hợp đặt ở phần nói về thế hệ Vera Rubin. Ảnh: Nvidia.

Trong quý II tài khóa 2027, kết thúc ngày 26/7, Nvidia đạt doanh thu 96,2 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18% so với quý liền trước.

Riêng mảng trung tâm dữ liệu mang về 89 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ. Đây tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của Nvidia khi các tập đoàn công nghệ tăng đầu tư cho hạ tầng AI.

Công ty dự kiến doanh thu quý III tài khóa 2027 đạt khoảng 108 tỷ USD.

Dù nhu cầu lớn, khả năng tăng sản lượng của Nvidia vẫn phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng bán dẫn. Bộ nhớ băng thông cao HBM, công nghệ đóng gói chip tiên tiến, nguồn điện và tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu đều có thể ảnh hưởng đến tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường.

Nvidia hiện cũng đẩy nhanh quá trình chuyển từ thế hệ Blackwell sang nền tảng Vera Rubin. Theo công bố của hãng, Vera Rubin đã bước vào giai đoạn sản xuất và được triển khai tại một số đối tác điện toán đám mây lớn. Đây là thế hệ tiếp theo trong chiến lược phát triển hạ tầng AI của Nvidia.

Việc liên tục đưa ra các kiến trúc mới cho thấy cạnh tranh trên thị trường AI không còn chỉ nằm ở sức mạnh của từng GPU. Các nhà sản xuất đang hướng tới cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh gồm GPU, CPU, mạng kết nối và phần mềm.

Nhu cầu của các nhà cung cấp điện toán đám mây cũng tiếp tục tăng. Trong tháng 8, Nvidia và Amazon Web Services công bố kế hoạch triển khai thêm khoảng 2 triệu GPU trên hạ tầng AWS trong giai đoạn 2027-2028.

Hai bên đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực CPU Vera, mạng tốc độ cao, mô hình AI mở và các ứng dụng AI vật lý, trong đó có robot.

AI bước sang giai đoạn sử dụng rộng rãi

Theo Jensen Huang, nhu cầu điện toán AI đang dần chuyển từ giai đoạn chủ yếu phục vụ huấn luyện mô hình sang vận hành các mô hình trong thực tế, hay còn gọi là inference.

Khi AI được đưa vào doanh nghiệp, dịch vụ trực tuyến, nghiên cứu khoa học, sản xuất và robot, nhu cầu xử lý dữ liệu sẽ tăng theo số lượng người dùng và ứng dụng.

Điều này mở rộng thị trường cho các hệ thống điện toán AI, thay vì nhu cầu chỉ tập trung ở giai đoạn xây dựng và huấn luyện những mô hình lớn.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Nvidia vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài năng lực sản xuất và nguồn cung linh kiện, việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI còn chịu tác động từ nguồn điện, hạ tầng mạng và các quy định kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ.

Phát biểu của Jensen Huang được đưa ra khi thị trường vẫn tranh luận về tính bền vững của làn sóng đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI. Một số nhà đầu tư lo ngại chi tiêu cho trung tâm dữ liệu khó duy trì ở tốc độ hiện tại trong thời gian dài. Trong khi đó, Nvidia và nhiều khách hàng lớn cho rằng AI đang chuyển nhanh từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng thực tế.

CEO Nvidia Jensen Huang cùng Vua Charles III tại cuộc gặp với các lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo ở Dumfries House, Scotland, ngày 17/9/2026. Ảnh: Jonathan Brady/Pool via Reuters.

Cuộc gặp tại Scotland ngày 17/9 cũng tập trung vào vấn đề an toàn AI, với sự tham dự của đại diện Nvidia, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind. Theo Reuters, Vua Charles III đã kêu gọi các công ty công nghệ tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm soát rủi ro trong quá trình phát triển AI.

Dự báo lượng chip bán ra có thể tăng gấp đôi cho thấy Nvidia tiếp tục nhìn thấy nhu cầu lớn đối với hạ tầng AI. Tuy vậy, khả năng biến nhu cầu này thành doanh thu còn phụ thuộc vào năng lực sản xuất, nguồn cung linh kiện và tốc độ mở rộng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.