'Sát thủ tàng hình' SSM-II Hàn Quốc tầm bắn nhân đôi, nhằm chinh phục thị trường Đông Nam Á

Tháng 8/2026, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) chính thức phê duyệt chiến lược cơ bản cho chương trình Ship-to-Ship Missile-II, còn gọi là tên lửa SSM-II hoặc Haeseong-II.

Với tổng kinh phí khoảng 1,63 nghìn tỷ won triển khai từ năm 2028 đến 2039, dự án này không chỉ nhằm thay thế dòng tên lửa chống hạm Haeseong hiện nay, mà còn mở ra hướng xuất khẩu tiềm năng sang các quốc gia đã sử dụng vũ khí Hàn Quốc, trong đó Philippines nổi lên như một thị trường thuận lợi nhờ kinh nghiệm vận hành sẵn có.

Tên lửa SSM-II được phát triển để khắc phục hạn chế của SSM-700K Haeseong-I, phiên bản đang trang bị trên nhiều tàu chiến Hàn Quốc và đã được xuất khẩu sang Philippines dưới tên C-Star.

Tên lửa Haeseong-I có tầm bắn khoảng 150 km, sử dụng động cơ turbojet và thiết kế truyền thống.

Phiên bản mới (SSM-II) hướng tới tầm bắn gần gấp đôi, ước tính quanh mức 300 km hoặc cao hơn, đủ để tấn công chính xác mục tiêu mặt nước từ khoảng cách an toàn hơn.

Một vụ phóng tên lửa SSM-700K Haeseong. Ảnh: ROKN.

Việc chuyển sang động cơ turbofan mang lại hiệu suất nhiên liệu tốt hơn, giúp kéo dài quãng đường bay mà không làm tăng đáng kể kích thước tổng thể của tên lửa.

Thiết kế thân được tối ưu hóa theo hướng giảm diện tích phản xạ radar, kết hợp các biện pháp tàng hình nhằm hạ thấp khả năng bị phát hiện bởi hệ thống radar đối phương trong giai đoạn tiếp cận sát mặt biển.

Khả năng phát hiện và bám bắt mục tiêu được cải thiện rõ rệt so với thế hệ trước. Tên lửa SSM-II tích hợp công nghệ cảm biến tiên tiến hơn, hỗ trợ đánh giá và theo dõi mục tiêu di động trên mặt nước với độ chính xác cao hơn trong môi trường nhiễu phức tạp.

Hệ thống còn được trang bị khả năng mạng hóa thông qua liên kết dữ liệu Link-K, cho phép cập nhật thông tin mục tiêu trong quá trình bay, phối hợp tấn công nhiều hướng và duy trì kiểm soát nhiệm vụ đến giai đoạn cuối.

Những tính năng này biến tên lửa SSM-II thành vũ khí tấn công chính xác tầm xa, phù hợp với yêu cầu tác chiến hải quân hiện đại, nơi thông tin chiến trường thay đổi liên tục và đối phương có hệ thống phòng thủ dày đặc.

Hàn Quốc phê duyệt phát triển tên lửa chống hạm thế hệ mới SSM-II. Ảnh: thedefensenews.com

Về lộ trình, giai đoạn phát triển hệ thống diễn ra từ năm 2028 đến 2033, bao gồm tích hợp với hệ thống chiến đấu trên tàu và các cuộc thử nghiệm đánh giá.

Sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu từ năm 2034. Tên lửa SSM-II được định hướng trang bị trước hết trên các khu trục hạm thế hệ mới KDDX của Hải quân Hàn Quốc.

DAPA cũng công khai nhấn mạnh tiềm năng xuất khẩu, đặc biệt khi kết hợp với các tàu chiến do Hàn Quốc đóng. Philippines hiện đã vận hành SSM-700K C-Star trên các tàu frigate do Hyundai Heavy Industries chế tạo, tạo lợi thế lớn về khả năng tích hợp hệ thống, huấn luyện kíp vận hành và bảo dưỡng.

Việc chuyển đổi sang tên lửa SSM-II sẽ giúp Manila nâng cấp năng lực chống hạm mà không phải xây dựng lại toàn bộ chuỗi hậu cần và đào tạo từ đầu.

Sự kiện này phản ánh chiến lược kép của Hàn Quốc: vừa củng cố năng lực tấn công hải quân nội địa trước các mối đe dọa khu vực, vừa đẩy mạnh xuất khẩu quốc phòng sang Đông Nam Á, nơi nhu cầu tăng cường sức mạnh trên biển đang gia tăng mạnh.

Nếu kế hoạch xuất khẩu thành hiện thực, tên lửa SSM-II không chỉ kéo dài vòng đời công nghệ của dòng tên lửa Haeseong mà còn góp phần thắt chặt quan hệ quốc phòng Hàn Quốc-Philippines, đồng thời khẳng định vị thế của Seoul như một nhà cung cấp vũ khí hải quân đáng tin cậy trên thị trường quốc tế.

(Theo thedefensenews.com, janes.com, upi.com)