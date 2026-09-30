Olise sắp đổi đời

Theo Foot Mercato, Bayern lên kế hoạch dành cho Olise một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ đặc biệt, nhằm giữ chân ngôi sao người Pháp trước sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn.

Olise hiện còn hợp đồng với Bayern đến năm 2029. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo 24 tuổi khiến ban lãnh đạo CLB muốn sớm mở cuộc đàm phán về một thỏa thuận dài hạn hơn.

Nếu đạt được thống nhất, Olise có thể vượt qua Harry Kane và Jamal Musiala để trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất Bayern. Hai ngôi sao này được cho là đang hưởng khoảng 2,1 triệu euro mỗi tháng trước thuế.

Đây là bước tiến đáng kể đối với Olise, dù anh mới gia nhập Bayern không lâu. Vào hè 2024, đội bóng Đức chi khoảng 53 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của anh tại Crystal Palace.

Không mất nhiều thời gian, Olise nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Bayern. Khả năng đi bóng, tốc độ, kỹ thuật và đặc biệt là hiệu suất ghi bàn giúp cầu thủ chạy cánh này ngày càng có vai trò lớn tại Allianz Arena.

Olise hiện còn hợp đồng với Bayern đến năm 2029.

Phong độ đầu mùa giải này càng củng cố lý do Bayern muốn giữ chân Olise. Sau 9 lần ra sân, tuyển thủ Pháp ghi tới 9 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo. Hiệu suất ấn tượng khiến Bayern phải tính đến phương án tưởng thưởng xứng đáng cho cầu thủ sinh năm 2001.

Một chi tiết đáng chú ý khác là điều khoản giải phóng hợp đồng. Thỏa thuận hiện tại giữa Olise và Bayern không có điều khoản này. Vì vậy, trong hợp đồng mới, hai bên có thể đưa vào một mức phí giải phóng cụ thể.

Động thái ấy có thể giúp Bayern chủ động hơn trong việc kiểm soát tương lai của Olise, đồng thời tạo thêm sự linh hoạt cho cầu thủ nếu một ngày anh muốn tìm kiếm thử thách mới.