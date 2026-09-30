Đánh bại nhà vô địch thế giới, võ sĩ Việt Nam vào chung kết ASIAD 20

Ngày 30/9, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bước vào trận bán kết hạng cân 51kg nữ tại nhà thi đấu Nishio (Nhật Bản), gặp Alua Balkibekova của Kazakhstan.

Đây được xem là thử thách rất khó khăn với đại diện Việt Nam bởi Balkibekova đang là một trong những võ sĩ hàng đầu thế giới ở hạng 51kg.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm vào chung kết hạng cân 51kg nữ môn boxing tại ASIAD 20 (Ảnh: B.L).

Tay đấm Kazakhstan từng giành Huy chương Bạc thế giới năm 2022, Huy chương Đồng năm 2023 và đăng quang tại giải vô địch thế giới năm 2025. Bên cạnh đó, cô cũng từng hai lần vô địch châu Á.

Dù phải đối đầu với đối thủ sở hữu bảng thành tích ấn tượng, Nguyễn Thị Tâm vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Nữ võ sĩ Việt Nam chủ động duy trì khoảng cách hợp lý, di chuyển linh hoạt và lựa chọn thời điểm tung đòn.

Ngay trong hiệp đầu tiên, thế trận diễn ra khá cân bằng khi Balkibekova sử dụng tốc độ và liên tục tấn công. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Tâm vẫn là người xử lý tốt hơn ở những tình huống quyết định.

Kết thúc hiệp một, 4/5 trọng tài chấm Nguyễn Thị Tâm thắng 10-9.

Sang hiệp hai, Balkibekova cố gắng gia tăng sức ép với mục tiêu đảo ngược tình thế. Nhưng Nguyễn Thị Tâm vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bị cuốn vào cách đánh của đối phương và tiếp tục tung ra những pha phản công chính xác.

Kết quả, 4 trọng tài tiếp tục chấm điểm cao hơn cho đại diện Việt Nam, trong khi chỉ một người nghiêng về tay đấm Kazakhstan.

Nắm lợi thế sau hai hiệp, Nguyễn Thị Tâm bước vào hiệp cuối với tâm lý thoải mái hơn. Cô chủ động kiểm soát trận đấu, giữ khoảng cách an toàn và tiếp tục tạo ra những tình huống ra đòn hiệu quả. Lần này, cả 5 trọng tài đều chấm Nguyễn Thị Tâm thắng với tỷ số 10-9.

Chung cuộc, Nguyễn Thị Tâm được xử thắng tuyệt đối 5-0, qua đó giành vé vào chung kết và chắc chắn có ít nhất một tấm Huy chương Bạc tại ASIAD 20.

Trước đó, ở tứ kết ngày 28/9, nữ võ sĩ sinh năm 1994 cũng giành chiến thắng 5-0 trước Bak Chorong của Hàn Quốc.

Nguyễn Thị Tâm có trận đấu ấn tượng trước Balkibekova.

Thành tích lần này càng có ý nghĩa khi Nguyễn Thị Tâm vừa trải qua quãng thời gian dài điều trị chấn thương và không thi đấu quốc tế trong khoảng ba năm.

“Em vừa trải qua chấn thương và ba năm rồi chưa thi đấu quốc tế. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của em nên tâm lý rất lo lắng. Nhưng nhờ sự tận tâm của các huấn luyện viên, sự động viên của lãnh đạo cùng các cổ động viên Việt Nam tại Nhật Bản, em có thêm rất nhiều tinh thần và động lực”, Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.

Nhưng đằng sau chiến thắng của Nguyễn Thị Tâm còn là một câu chuyện đặc biệt. Sau khi trận đấu kết thúc, nữ võ sĩ không giấu được xúc động khi nhắc tới người bố mới qua đời.

“Bố luôn lo cho em, lo rằng sau chấn thương em có thể quay trở lại được không, có thể tiếp tục tập luyện được không. Trước khi bố mất, em đã hứa rằng em sẽ cố gắng quay trở lại và sẽ lợi hại hơn trước, để bố có thể yên tâm. Vì thế, thành tích này em muốn dành cho bố. Đánh xong, em nhớ bố rất nhiều”, Nguyễn Thị Tâm nghẹn ngào chia sẻ.

Chiến thắng tại bán kết đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Tâm. Trước đó, cô từng giành Huy chương Đồng ASIAD 2018, hai lần vô địch châu Á và đoạt Huy chương Bạc thế giới năm 2023.

Ngay sau khi Nguyễn Thị Tâm giành quyền vào chung kết, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam đã có những phần thưởng nhằm động viên nữ võ sĩ.

Theo đó, Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam Phạm Quang Long quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho Nguyễn Thị Tâm sau chiến thắng trước Balkibekova.

Bên cạnh đó, nữ võ sĩ được treo thưởng 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20.

Ông Phạm Quang Long, đồng thời là Chủ tịch Hệ thống Trường Quốc tế Việt Nam IVS, cũng ngỏ lời mời Nguyễn Thị Tâm về công tác sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu với mức lương 1.000 USD/tháng (khoảng 26 triệu đồng).

Ở trận chung kết, Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp Wu Yu của Trung Quốc. Đây tiếp tục là thử thách rất lớn bởi Wu Yu từng vô địch thế giới năm 2023 và giành Huy chương Vàng hạng 50kg nữ tại Olympic Paris 2024.