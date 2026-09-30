U23 Hàn Quốc ngược dòng, tiến sát kỳ tích ASIAD

U23 Hàn Quốc ngược dòng hạ Trung Quốc 2-1 để giành vé vào chung kết bóng đá nam ASIAD 20.

Trung Quốc khiến nhà đương kim vô địch trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải, nhưng vẫn không thể ngăn Hàn Quốc tiến thêm một bước tới lịch sử.

Ở bán kết bóng đá nam ASIAD 20 tại sân Nagai, Osaka, U23 Trung Quốc bất ngờ mở tỷ số ở phút 23. Wang Yudong tận dụng thời điểm hàng thủ Hàn Quốc mất cân bằng, thoát xuống rồi dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Kim Jun-hong. Đội bóng từng chỉ thủng lưới một lần trong bốn trận trước bán kết lập tức kéo thấp đội hình, cố biến lợi thế mong manh thành thế trận phòng ngự sở trường.

Nhưng Hàn Quốc không mất nhiều thời gian để phản ứng. Phút 33, Um Ji-sung thực hiện quả phạt góc để Lee Young-jun bật cao đánh đầu. Thủ môn Trung Quốc chạm được bóng nhưng không thể ngăn cú dứt điểm đi vào lưới, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Lee Young-jun tiếp tục để lại dấu ấn sau cú đúp vào lưới Việt Nam, góp công giúp Hàn Quốc vượt qua Trung Quốc ở bán kết.

Bàn gỡ cho thấy chất lượng nhân sự của Hàn Quốc ở những thời điểm quan trọng. Lee Young-jun, tiền đạo thuộc biên chế Grasshopper, tiếp tục duy trì phong độ sau cú đúp vào lưới Việt Nam ở tứ kết. Xung quanh anh còn có hàng loạt cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu như Um Ji-sung, Bae Jun-ho hay Lee Hyun-ju. HLV Lee Min-sung sử dụng gần như toàn bộ những quân bài tốt nhất để đối đầu Trung Quốc.

Sau giờ nghỉ, Trung Quốc tiếp tục phòng ngự với số đông và khiến Hàn Quốc phải kiên nhẫn. Đội đương kim vô địch kiểm soát thế trận nhưng không dễ tìm được khoảng trống trước hàng thủ từng giữ sạch lưới Iran, UAE và Thái Lan ở giải năm nay.

Sự khác biệt cuối cùng vẫn đến từ một cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Phút 83, Bae Jun-ho đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số 2-1, hoàn tất màn ngược dòng cho Hàn Quốc. Tiền vệ thuộc biên chế Stoke City một lần nữa cho thấy giá trị trong trận đấu mà đối thủ gần như đã kéo được nhà đương kim vô địch vào thế giằng co tới những phút cuối.

Chiến thắng 2-1 cũng chấm dứt hành trình đáng chú ý của U23 Trung Quốc. Trước bán kết, đội bóng này bất bại bốn trận, chỉ thủng lưới một bàn và vừa thắng Thái Lan 3-0 ở tứ kết. Trung Quốc cũng từng giành ngôi á quân U23 châu Á hồi đầu năm, cho thấy họ không còn là đối thủ dễ bị áp đảo như nhiều kỳ ASIAD trước.

Nhà đương kim vô địch ASIAD chỉ còn cách cột mốc bốn HCV liên tiếp đúng một trận đấu.

Với Hàn Quốc, ý nghĩa của chiến thắng lớn hơn một tấm vé chung kết. Đội bóng xứ kim chi đã giành HCV ở Incheon 2014, Jakarta - Palembang 2018 và Hangzhou 2022. Họ bước vào ASIAD 20 với mục tiêu trở thành đội đầu tiên vô địch bóng đá nam bốn kỳ liên tiếp.

Hành trình ấy đến lúc này vẫn gần như hoàn hảo. Hàn Quốc thắng Qatar 4-1 và Saudi Arabia 2-0 ở vòng bảng, đè bẹp Việt Nam 4-0 tại tứ kết trước khi vượt qua Trung Quốc. Nếu ba trận trước cho thấy sức mạnh vượt trội, bán kết lại chứng minh một phẩm chất khác: khả năng thắng ngay cả khi bị đặt vào thế bất lợi.

Đó cũng có thể là điều đáng ngại nhất ở đội bóng này. Hàn Quốc không chỉ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cao, mà còn duy trì được thói quen chiến thắng qua nhiều thế hệ khác nhau.

Sau ba tấm HCV liên tiếp, họ chỉ còn cách kỳ tích thứ tư đúng một trận.