Võ sĩ Việt Nam hạ nhà vô địch thế giới, tiến gần tấm huy chương vàng ASIAD

Nguyễn Thị Tâm đã đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Ảnh: Quý Lượng)

Tại Nhà thi đấu Nishio Gymnasium (Nhật Bản), Nguyễn Thị Tâm thi đấu chủ động và kiểm soát tốt cả 3 hiệp. Ở hiệp đầu, 4/5 trọng tài chấm cô thắng 10-9. Sang hiệp hai, nữ võ sĩ tiếp tục nhận điểm cao hơn từ 4 trọng tài. Đến hiệp cuối, cả 5 trọng tài đều chấm Nguyễn Thị Tâm thắng 10-9.

Đối thủ của Nguyễn Thị Tâm, võ sĩ Alua Balkibekova (Kazakhstan), là đương kim vô địch thế giới hạng 51kg, từng giành huy chương vàng tại các giải vô địch thế giới và châu Á.

Trước khi gặp Balkibekova, Nguyễn Thị Tâm lần lượt đánh bại các võ sĩ Ramisha Shrestha (Nepal) với tỷ số 5-0 ở vòng đầu, Guo Yi Xuan (Đài Bắc Trung Hoa) 4-1 ở vòng 1/8 và Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0 ở tứ kết.

Chiến thắng 5-0 trước Balkibekova giúp Nguyễn Thị Tâm chắc chắn giành huy chương bạc và giành quyền tranh huy chương vàng hạng 51kg nữ tại ASIAD 20.

Ở trận chung kết, Nguyễn Thị Tâm sẽ đối đầu Wu Yu của Trung Quốc, người từng giành huy chương vàng hạng 50kg nữ tại Olympic Paris 2024.

Nguyễn Thị Tâm từng giành huy chương đồng tại ASIAD 2018. Trong sự nghiệp, cô hai lần vô địch châu Á, giành huy chương bạc thế giới năm 2023 và hai huy chương vàng SEA Games.

Sau chấn thương dây chằng chéo trước tại SEA Games 32, nữ võ sĩ sinh năm 1994 đã trở lại thi đấu và tiếp tục cạnh tranh ở các giải đấu lớn.

Tấm vé vào chung kết ASIAD 20 đánh dấu cột mốc mới của Nguyễn Thị Tâm và boxing Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội giành huy chương danh giá tại đấu trường châu lục.

(Tổng hợp)