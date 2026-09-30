Trực tiếp tỉ số Đông Timor vs Campuchia: Campuchia có thể ép đối thủ lùi sâu

Đông Timor bước vào trận đấu sau thất bại 0-2 trước Myanmar. Dù không ghi bàn, đội bóng của HLV Ze Pedro vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý và từng khiến khung thành đối phương chao đảo trong hiệp hai.

Trực tiếp tỉ số Đông Timor vs Campuchia

Đông Timor 2 - 2 Campuchia Trận đấu đã kết thúc

Phút 69: Đông Timor hóa giải quả treo bóng

Campuchia đưa bóng vào vòng cấm từ tình huống treo bóng, nhưng hậu vệ Đông Timor chọn vị trí tốt và đánh đầu phá bóng ra ngoài.

Phút 63: Khu trung tuyến nóng lên

Hai đội liên tục áp sát và tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Quyền kiểm soát bóng đổi chủ sau một pha va chạm mạnh.

Phút 58: Bakhito lập siêu phẩm, Đông Timor gỡ hòa 2-2

Đông Timor tổ chức pha lên bóng nhanh trước khi Bakhito tung cú cứa lòng chân trái rất nhanh. Bóng đi hiểm vào góc khung thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Phút 52: Nieto liên tục phải nằm sân

Nieto gặp nhiều pha va chạm khi tranh chấp với các cầu thủ Đông Timor và liên tục phải nằm sân trong những phút đầu hiệp hai.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Campuchia thực hiện quả giao bóng, chính thức đưa trận đấu bước vào hiệp hai.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Hai đội trở lại sân sau giờ nghỉ và hiệp hai chính thức khởi tranh. Đông Timor bước vào 45 phút còn lại trong thế phải tìm bàn gỡ trước Campuchia.

Phút 45+4: Campuchia dẫn 2-1 sau hiệp một

Trọng tài khép lại hiệp đấu đầu tiên. Campuchia rời sân nghỉ giữa trận với lợi thế một bàn trước Đông Timor.

Phút 45: Hiệp một có 4 phút bù giờ

Trọng tài cho trận đấu bước vào thêm 4 phút trước khi hai đội kết thúc hiệp đấu đầu tiên.

Phút 42: Kakada tiếp tục thử vận may

Kakada có bóng ngay trước vòng cấm và tung cú dứt điểm, nhưng hậu vệ Đông Timor kịp áp sát khiến bóng đổi hướng bật ra ngoài.

Phút 38: Nieto giúp Campuchia vượt lên 2-1

Nieto bước lên thực hiện quả phạt đền và chọn cách đặt lòng chân phải về góc thấp. Thủ môn Đông Timor đoán đúng hướng nhưng phản ứng không đủ nhanh để ngăn bóng đi vào lưới.

Phút 35: Đông Timor hóa giải đường căng ngang

Chanthea tăng tốc xuống cánh trái rồi đưa bóng vào khu vực phía trong. Hậu vệ Đông Timor đọc tình huống tốt và kịp phá bóng ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phút 37: Campuchia được hưởng phạt đền

Nieto thoát xuống đón đường chuyền vào khoảng trống rồi xâm nhập vòng cấm. Thủ môn Đông Timor lao ra truy cản và phạm lỗi, giúp Campuchia có cơ hội trên chấm 11 m.

Phút 29: Chanthea ghi bàn nhưng không được công nhận

Chanthea vừa xuất hiện trên sân đã nhanh chóng tạo dấu ấn bằng pha xử lý gọn gàng trước khi đưa bóng vào lưới Đông Timor. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài xác định cầu thủ Campuchia đã việt vị.

Phút 28: Campuchia gỡ hòa 1-1

Từ quả bóng được đưa vào khu vực cấm địa, Nieto chọn vị trí tốt rồi bật cao đánh đầu ở góc gần. Pha kết thúc diễn ra quá nhanh khiến thủ môn Đông Timor không kịp phản ứng.

Phút 27: Thủ môn Đông Timor cứu thua

Kakada có khoảng trống khá lớn ngay trước vòng cấm và tung cú dứt điểm. Thủ môn Đông Timor phản xạ tốt để ngăn Campuchia ghi bàn.

Phút 25: Nieto bị ngăn chặn

Campuchia đưa bóng hướng tới vị trí của Nieto trong khu vực 16,5 m, nhưng hậu vệ Đông Timor đọc tình huống tốt và phá bóng trước khi đối phương có thể đánh đầu.

Phút 19: Đông Timor hụt bàn thắng vì việt vị

Joao Pedro tăng tốc kéo theo hàng phòng ngự cùng thủ môn Campuchia, mở ra khoảng trống để Arratte đưa bóng vào cầu môn không người. Dù vậy, pha lập công sau đó bị từ chối vì lỗi việt vị.

Phút 17: Joao Pedro mở tỷ số bằng đá phạt

Joao Pedro thực hiện cú đá phạt bằng chân trái từ khu vực chếch bên cánh. Bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Campuchia không thể cản phá, đưa Đông Timor vượt lên 1-0.

Phút 11: Kakada bị chặn trước vòng cấm

Kakada tăng tốc áp sát khu vực 16,5 m và chuẩn bị tung cú dứt điểm, nhưng hậu vệ Đông Timor kịp áp sát khiến bóng bật ra.

Phút 4: Cú sút chưa gây nguy hiểm

Đông Timor có khoảng trống ở trung lộ và lập tức tung cú đá từ ngoài vòng cấm. Bóng đi quá cao, không tạo ra bất kỳ khó khăn nào cho thủ môn Campuchia.

Phút 2: Yodai gây sức ép trong vòng cấm

Yodai tăng tốc xâm nhập khu vực 16,5 m và buộc hàng thủ Đông Timor phải lùi sâu chống đỡ. Một hậu vệ kịp can thiệp để đưa bóng ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phút 1: Đông Timor vs Campuchia bắt đầu

Trọng tài thổi còi khai cuộc trận bán kết, Đông Timor và Campuchia chính thức bước vào cuộc so tài.

Đông Timor không có khởi đầu thuận lợi khi thua Myanmar 0-2, nhưng tỷ số chưa phản ánh hết những gì họ tạo ra. João Pedro từng có cơ hội rõ ràng, trong khi Corsino Lemos đưa bóng trúng cột dọc ở một thời điểm Đông Timor đẩy cao sức ép.

Vấn đề nằm ở khả năng chuyển những thời điểm chơi tốt thành bàn thắng. Đông Timor có thể đưa bóng lên phía trên khá nhanh, nhưng những pha xử lý cuối cùng vẫn thiếu độ chính xác và sự ổn định.

Campuchia bước vào trận đấu với mục tiêu cạnh tranh vị trí đầu bảng B. Với thể thức mỗi đội chỉ có hai trận vòng bảng, khả năng giành điểm tối đa ở từng trận ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vào trận chung kết Division 2.

Các chỉ số trước trận cũng cho thấy sự khác biệt khá rõ. Campuchia có 40 điểm ELO so với 28 của Đông Timor, trong khi bàn thắng kỳ vọng được đặt ở mức 2,80 xG cho Campuchia và 0,71 xG cho Đông Timor.

Campuchia có cơ sở để kiểm soát bóng ngay từ đầu

Campuchia sở hữu tuyến giữa có nhiều cầu thủ đủ khả năng giữ bóng và tổ chức các đợt tấn công như Yudai Ogawa, Min Ratanak hay Alisher Mirzaev.

Điều này có thể giúp đội bóng của HLV Koji Gyotoku chủ động đẩy đội hình lên cao, luân chuyển bóng ở phần sân đối phương và buộc Đông Timor phải lùi đội hình về gần vòng cấm.

Sieng Chanthea, Sa Ty và Andrés Nieto mang tới những lựa chọn khác nhau cho tuyến trên. Campuchia có thể tấn công trực diện, đưa bóng ra hai hành lang hoặc sử dụng các pha phối hợp ngắn quanh vòng cấm để kéo giãn cấu trúc phòng ngự.

Điểm quan trọng là Campuchia cần duy trì tốc độ luân chuyển. Nếu giữ bóng quá lâu nhưng thiếu những pha di chuyển không bóng, họ có thể tạo điều kiện để Đông Timor ổn định lại khối phòng ngự.

Đông Timor cần tận dụng tốt những lần thoát pressing

Đông Timor khó có thể giữ bóng nhiều như Campuchia, vì vậy khả năng xử lý những pha bóng đầu tiên sau khi giành lại quyền kiểm soát sẽ rất quan trọng.

João Pedro, Zion Cruz và Gali Freitas đều là những cầu thủ có thể đưa bóng tiến nhanh lên phía trước. Nếu Đông Timor vượt qua được lớp pressing đầu tiên, họ có cơ hội khai thác khoảng trống phía sau tuyến giữa Campuchia.

Trận gặp Myanmar cho thấy Đông Timor vẫn tạo được những thời điểm đẩy đối phương lùi sâu. Tuy nhiên, họ chưa tận dụng tốt những cơ hội xuất hiện trong và quanh vòng cấm.

Trước Campuchia, số cơ hội có thể không nhiều. Vì vậy, khả năng đưa ra quyết định nhanh ở các tình huống chuyển trạng thái sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng tạo bất ngờ.

Hai hành lang có thể trở thành khu vực Campuchia tập trung khai thác

Nếu Đông Timor duy trì khối đội hình thấp, Campuchia sẽ cần kéo giãn hệ thống phòng ngự thay vì cố gắng liên tục đưa bóng qua trung lộ.

Những pha chuyển hướng tấn công nhanh từ cánh này sang cánh kia có thể buộc hàng thủ Đông Timor dịch chuyển ngang nhiều hơn. Khi cự ly giữa các hậu vệ bị kéo rộng, khoảng trống ở trung tâm hoặc khu vực giữa hậu vệ biên và trung vệ có thể xuất hiện.

Sieng Chanthea và Sa Ty có khả năng di chuyển rộng, trong khi Andrés Nieto có thể hoạt động gần khu vực vòng cấm. Cách bố trí này giúp Campuchia có nhiều phương án để đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Đông Timor vì thế cần giữ khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đủ ngắn. Nếu tuyến giữa bị kéo lên quá cao, khoảng trống phía trước các trung vệ có thể trở thành khu vực Campuchia khai thác.

Đông Timor phải tránh để trận đấu bị kéo giãn

Năm trận gần nhất, Đông Timor đều nhận thất bại và để thủng lưới tổng cộng 15 bàn.

Số bàn thua này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở từng cá nhân mà còn ở khả năng giữ cấu trúc khi đội hình phải dịch chuyển liên tục.

Nếu Campuchia đẩy tốc độ trận đấu lên cao và khiến Đông Timor phải liên tục chạy về phía khung thành, hàng thủ đội bóng của HLV Ze Pedro có thể rơi vào trạng thái bị động.

Bởi vậy, Đông Timor cần hạn chế những pha mất bóng ở khu vực giữa sân. Đây là nơi Campuchia có thể nhanh chóng chuyển từ kiểm soát sang tấn công trước khi hàng thủ đối phương kịp ổn định vị trí.

Campuchia cũng cần đề phòng tốc độ phía sau hàng phòng ngự

Lợi thế về khả năng kiểm soát bóng không đồng nghĩa Campuchia có thể đẩy toàn bộ đội hình lên phía trước.

Đông Timor sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và có khả năng chơi trực diện khá tốt. João Pedro, Zion Cruz hay Gali Freitas đều có thể tạo ra nguy hiểm nếu được nhận bóng trong khoảng trống.

Nếu hai hậu vệ biên Campuchia cùng dâng cao, khoảng trống phía sau có thể trở thành mục tiêu cho những đường chuyền nhanh của Đông Timor.

Campuchia vì thế cần duy trì đủ quân số phía sau mỗi đợt tấn công, đặc biệt khi bóng đang được triển khai ở hai hành lang.

Bàn thắng đầu tiên có thể quyết định cách hai đội triển khai trận đấu

Nếu Campuchia ghi bàn sớm, Đông Timor sẽ phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy đội hình lên cao hơn.

Khi đó, khoảng trống ở phần sân Đông Timor có thể xuất hiện nhiều hơn, tạo điều kiện để Campuchia khai thác bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Ngược lại, nếu Đông Timor giữ được tỷ số trong thời gian dài, áp lực sẽ chuyển dần sang phía Campuchia. Đội khách có thể phải đưa nhiều cầu thủ lên phía trước và để lại thêm khoảng trống phía sau.

Vì thế, khả năng kiên nhẫn trong khâu tổ chức tấn công cũng quan trọng không kém lợi thế về chất lượng đội hình của Campuchia.

Thông tin lực lượng Đông Timor vs Campuchia

Đông Timor: Đầy đủ lực lượng.

Campuchia: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Đông Timor vs Campuchia

Đông Timor: Dylan Niski; João Varudo, Eric Silva, Jackson Fowler, Ryan Harris Jom; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Santiago da Costa; João Pedro, Zion Cruz, Gali Freitas.

Campuchia: Keo Soksela; Sareth Krya, Cheng Meng, Sor Rotana, Takaki Ose; Yudai Ogawa, Min Ratanak, Alisher Mirzaev; Sieng Chanthea, Sa Ty, Andrés Nieto.

Phong độ Đông Timor vs Campuchia

Đông Timor thua cả 5 trận gần nhất, ghi 6 bàn và để thủng lưới 15 lần.

Đội bóng này vẫn có khả năng tạo cơ hội, nhưng việc để lọt lưới trung bình 3 bàn mỗi trận cho thấy cấu trúc phòng ngự chưa đủ ổn định khi phải chịu sức ép kéo dài.

Campuchia thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 9 bàn và nhận 9 bàn thua.

Hiệu suất ghi bàn tốt hơn Đông Timor, nhưng 9 lần thủng lưới cũng cho thấy Campuchia không phải đội bóng quá chắc chắn khi đối phương có khoảng trống để phản công.

Lịch sử đối đầu Đông Timor vs Campuchia

Campuchia đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu gần đây.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Campuchia thắng 4 và hòa một, chưa để thua Đông Timor. Hai đội ghi tổng cộng 18 bàn trong chuỗi trận này, trong đó Campuchia có 12 bàn và Đông Timor ghi 6 bàn.

Ở lần gặp gần nhất tại ASEAN Championship, Campuchia thắng Đông Timor 3-0.

Cán cân này mang lại lợi thế nhất định cho Campuchia, nhưng trận đấu hiện tại vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng đội khách chuyển ưu thế kiểm soát bóng thành những cơ hội thực sự rõ ràng.

Nhận định Đông Timor vs Campuchia

Campuchia có nhiều điều kiện để nắm quyền chủ động nhờ tuyến giữa có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và nhiều lựa chọn trên hàng công.

Ưu thế ELO cùng mức bàn thắng kỳ vọng 2,80 xG cũng phản ánh khoảng cách nhất định về khả năng tạo cơ hội giữa hai đội.

Đông Timor khó cạnh tranh quyền kiểm soát bóng trong thời gian dài, nhưng họ không hoàn toàn thiếu phương án gây khó khăn. Những tình huống chuyển trạng thái nhanh với João Pedro, Zion Cruz hoặc Gali Freitas có thể trở thành cách đội bóng của HLV Ze Pedro tìm kiếm cơ hội.

Điểm quyết định nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Đông Timor đã tạo được những tình huống nguy hiểm trước Myanmar nhưng không ghi bàn, trong khi Campuchia cần tránh để ưu thế kiểm soát trở thành những đợt chuyền bóng thiếu sức sát thương.

Nếu Campuchia luân chuyển bóng đủ nhanh, kéo được hàng thủ Đông Timor ra khỏi vị trí và duy trì cân bằng phía sau mỗi đợt lên bóng, họ có khả năng tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Đông Timor cần giữ trận đấu chặt chẽ trong thời gian dài và tận dụng tốt những lần thoát pressing nếu muốn khiến thế trận trở nên khó đoán hơn.

Dự đoán tỉ số: Đông Timor 1-2 Campuchia.