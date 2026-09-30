Nước rút thu ngân sách

Tạo đà cho chặng nước rút

Năm 2026, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ở một số lĩnh vực còn khó khăn, cùng với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, yêu cầu vừa nuôi dưỡng nguồn thu, vừa bảo đảm tiến độ thu ngân sách đặt ra áp lực lớn đối với ngành Thuế và các địa phương.

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 7,85%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,01%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 1,075 tỷ USD, tăng 30,21% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi và mở rộng là điều kiện quan trọng để củng cố các nguồn thu bền vững.

Cán bộ ngành Thuế hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế trên ứng dụng Etax Mobile.

Tuy nhiên, kết quả đạt gần 80% dự toán cũng đồng nghĩa phần nhiệm vụ còn lại tập trung trong thời gian không nhiều. Đồng chí Hoàng Thanh Phong, Phó Trưởng Thuế tỉnh cho biết: Những tháng cuối năm, ngành Thuế tiếp tục theo dõi sát tiến độ thực hiện dự toán; đánh giá khả năng thu của từng địa bàn, từng sắc thuế và từng nhóm người nộp thuế để kịp thời nhận diện những nguồn thu còn dư địa cũng như những khoản có nguy cơ hụt tiến độ.

Trọng tâm quản lý tiếp tục hướng vào các lĩnh vực có tiềm năng thu như hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản, tài nguyên khoáng sản, xây dựng và hoạt động của hộ, cá nhân kinh doanh. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, quản lý kê khai, kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai chưa đầy đủ, qua đó chống thất thu và bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Mục tiêu đặt ra không đơn thuần là thu đủ dự toán, mà phải bảo đảm nguồn thu gắn với sự phát triển ổn định của doanh nghiệp và nền kinh tế. Bởi vậy, song song với các giải pháp quản lý thu, ngành Thuế tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ vướng mắc, thực hiện chính sách thuế, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo nguồn thu lâu dài cho ngân sách.

Quyết liệt với từng khoản nợ

Nếu khai thác nguồn thu phát sinh là một hướng quan trọng để tăng thu những tháng cuối năm thì thu hồi nợ đọng là dư địa cần được tập trung quyết liệt.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Tuyên Quang, đến đầu tháng 9 - 2026, tổng số tiền thuế nợ do cơ quan Thuế quản lý còn 635,9 tỷ đồng, giảm 30,6 tỷ đồng so với cuối tháng 7. Đáng chú ý, từ khi Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế trên địa bàn tỉnh được thành lập vào tháng 5 đến đầu tháng 9, tổng số tiền thuế nợ đã giảm gần 140 tỷ đồng, từ 775,8 tỷ đồng xuống 635,9 tỷ đồng; tỷ lệ nợ so với dự toán thu ngân sách giảm từ 11,3% xuống 9,2%.

Nợ có khả năng thu còn 340,2 tỷ đồng, giảm 70,9 tỷ đồng so với cuối tháng 7, tương ứng giảm 17,25%. Đây là nhóm nợ có thể tác động trực tiếp thông qua các biện pháp quản lý, đôn đốc và cưỡng chế, vì vậy tiếp tục là một trong những trọng tâm cần xử lý trong những tháng cuối năm.

Dù vậy, áp lực thu hồi nợ vẫn còn lớn. Tỷ lệ nợ 9,2% vẫn cao hơn chỉ tiêu được giao là 8% và còn khoảng cách với mục tiêu đưa tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu nội địa xuống dưới 7,5% vào cuối năm. Một số khoản nợ lớn liên quan đến tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất chưa được xử lý dứt điểm.

Trước áp lực thu ngân sách những tháng cuối năm, tỉnh xác định thu hồi nợ đọng là nhiệm vụ trọng tâm. Tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát từng khoản nợ, từng người nộp thuế theo phương châm “6 rõ”, xác định nguyên nhân để có giải pháp xử lý phù hợp. Đối với các khoản có khả năng thu nhưng người nộp thuế chây ỳ, phải áp dụng đầy đủ biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định. Những khoản còn vướng mắc về đất đai, khoáng sản, đầu tư hoặc thủ tục thuộc trách nhiệm cơ quan nhà nước cần được khẩn trương tháo gỡ, không để kéo dài thời gian thu hồi nợ. Từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung xử lý nợ lớn, nợ kéo dài, nợ có khả năng thu và các hồ sơ còn vướng mắc; theo dõi biến động nợ hằng tháng, không để phát sinh nợ mới, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 7,5%.