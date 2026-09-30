Bước ngoặt từ những cái lắc đầu

Áp lực tài chính và phản xạ thị trường

Không khí căng thẳng bao trùm các bộ phận kinh doanh nội dung số và bản quyền truyền hình trong suốt quý 3 năm 2026, khi đối tác quốc tế nắm giữ thương quyền phân phối giải vô địch Đông Nam Á chính thức chào bán gói bản quyền phát sóng độc quyền tại Việt Nam với mức giá ban đầu lên tới 3 triệu USD, tương đương gần 80 tỷ đồng. Đối với một giải đấu khu vực diễn ra gói gọn trong vòng đúng 10 ngày, việc đòi hỏi một khoản ngân sách khổng lồ như vậy đã lập tức tạo ra một cú sốc lớn đối với toàn bộ các nhà đài trong nước.

Phân tích tài chính cho thấy, với tối đa 4 trận đấu nếu đội tuyển Việt Nam lọt vào tới trận chung kết, chi phí bản quyền gốc bình quân cho mỗi trận đấu chạm ngưỡng gần… 750.000 USD (hơn 20 tỷ đồng). Ngay cả khi tính trung bình trên toàn bộ giải đấu, mỗi trận đấu ở cấp độ Đông Nam Á - nơi phần lớn các đội tuyển đều nằm ngoài top 90 trên bảng xếp hạng thế giới - tiêu tốn bình quân khoảng 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng), chưa bao gồm các khoản thuế nhập khẩu dịch vụ 10%, phí truyền dẫn vệ tinh băng thông rộng và chi phí sản xuất trường quay bình luận đồng hành.

Mức giá 3 triệu USD cho một giải đấu diễn ra trong vỏn vẹn 10 ngày là mốc chào đầu tiên của đơn vị ﻿sở hữu bản quyền

Trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều biến động và các doanh nghiệp thắt chặt ngân sách tiếp thị, nguồn thu quảng cáo trên sóng truyền hình không còn là "mỏ vàng" vô tận để bù đắp mọi khoản chi tiêu thiếu kiểm soát.

Giám đốc bản quyền của một đơn vị truyền hình trả tiền lớn tại Hà Nội chia sẻ thẳng thắn: "Trước đây, sự hưng phấn của thị trường cùng dòng tiền tài trợ dồi dào có thể giúp các nhà đài mạo hiểm chịu lỗ ngắn hạn để xây dựng thương hiệu. Nhưng bước sang năm 2026, mọi chỉ số tài chính đều phải được đặt lên bàn cân kiểm toán dòng tiền một cách chuẩn xác đến từng con số. Bỏ ra 150.000 USD cho 90 phút thi đấu ở một giải đấu khu vực là bài toán bất khả thi để hòa vốn, nếu không muốn nói chắc chắn cầm chắc phần lỗ từ 1,5 đến 2 triệu USD nếu chấp nhận mức giá ban đầu".

Chính sự tính toán cẩn trọng và khoa học này đã dẫn đến những cái lắc đầu kiên quyết từ các nhà đài nội địa. Thay vì bước vào cuộc chạy đua giá ảo hay chịu sức ép từ dư luận, các đơn vị phát sóng đã giữ thái độ điềm tĩnh hiếm thấy. Sự cứng rắn của các doanh nghiệp truyền hình Việt Nam, cộng hưởng với phản ứng cẩn trọng từ các thị trường lân cận như Thái Lan hay Malaysia - nơi các nhà đài cũng đồng loạt từ chối mức chào giá từ 3 đến 5 triệu USD, đã đẩy đối tác phân phối quốc tế vào thế bị động.

Trước nguy cơ "mất trắng" thị trường hơn 100 triệu dân có lượng người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt bậc nhất Đông Nam Á, đơn vị nắm giữ bản quyền buộc phải liên tục điều chỉnh biểu giá, hạ dần từ 3 triệu USD xuống 2,6 triệu USD, và cuối cùng phải chấp nhận nhượng bộ sâu xuống ngưỡng 2 triệu USD ở những ngày cuối cùng trước ngày khai mạc 26/9/2026.

Lời giải chia sẻ chi phí trên đa nền tảng

Bước ngoặt lớn nhất của kỳ bản quyền năm nay không đơn thuần nằm ở số tiền được giảm trừ sau các vòng thương thảo, mà nằm ở sự chuyển dịch căn bản về phương thức tiếp cận: từ bỏ tư duy cạnh tranh độc quyền triệt tiêu để chuyển sang mô hình đồng sở hữu và chia sẻ rủi ro tài chính.

Số trận nhiều nhất có thể của đội tuyển Việt Nam (nếu lọt vào chung kết) chỉ là 4 trong phiên bản đầu tiên của giải đấu

Bản quyền truyền hình giải đấu năm nay được chia sẻ và đồng sở hữu bởi hai đơn vị truyền hình trả tiền hàng đầu, đồng thời phối hợp tiếp sóng rộng rãi trên hệ thống các kênh truyền hình quảng bá quốc gia. Đây là giải pháp phân tán rủi ro tài chính tối ưu, giúp mỗi đơn vị chỉ phải gánh vác một phần chi phí vừa phải, bảo đảm an toàn cho bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong cả năm tài chính.

Chuyên gia kinh tế thể thao Nguyễn Hoàng Nam nhận định: "Mô hình cùng mua, cùng phát là bước tiến tất yếu của một thị trường truyền hình bắt đầu trưởng thành. Trước đây, các doanh nghiệp thường cạnh tranh triệt tiêu để giành thế độc quyền nhằm lôi kéo thuê bao mới, bất chấp việc chi phí bản quyền bị đối tác nước ngoài thổi phồng lên gấp nhiều lần. Khi các nhà đài bắt tay nhau chia sẻ bản quyền, quyền lực đàm phán được gom về một mối, tạo nên thế cân bằng trước các đơn vị nắm thương quyền quốc tế vốn quen áp đặt mức giá trần".

Nhờ cơ chế liên kết này, áp lực tài chính không còn dồn lên vai một doanh nghiệp duy nhất, triệt tiêu nguy cơ bị ép giá trong các thương vụ tương lai.

Bài học từ những cuộc khủng hoảng trong quá khứ

Để có được sự chủ động, bản lĩnh và tỉnh táo như hiện tại, các nhà đài Việt Nam đã phải trải qua không ít bài học đắt giá trong suốt hơn hai thập kỷ hội nhập thị trường truyền thông quốc tế. Nhìn lại lịch sử từ các kỳ giải đấu lớn, cơn sốt giá bản quyền từng là một vòng xoáy tăng giá chóng mặt.

Tại World Cup 2002, đài truyền hình quốc gia chỉ phải bỏ ra khoảng 1 triệu USD để sở hữu quyền phát sóng trọn vẹn giải đấu. Tuy nhiên, đến World Cup 2010 tại Nam Phi, con số này đã tăng lên 2,7 triệu USD, rồi nhảy vọt lên 7 triệu USD tại World Cup 2014 ở Brazil. Đến World Cup 2018 tại Nga, mức giá chạm ngưỡng kỷ lục 12 triệu USD và tiếp tục neo ở mức 15 triệu USD (gần 360 tỷ đồng) tại World Cup 2022 ở Qatar cũng như kỳ World Cup 2026. Ở các giải đấu đó, các nhà đài trong nước luôn rơi vào tình trạng bị động, chịu áp lực khủng khiếp từ dư luận và chỉ có thể hoàn tất đàm phán vào phút chót nhờ sự can thiệp, góp vốn hoặc tài trợ hàng triệu USD từ các tập đoàn tư nhân và ngân hàng thương mại lớn.

Chỉ 2 tiếng trước trận mở màn của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, khán giả mới có thể tiếp cận sóng truyền hình bản quyền

Ngay tại sân chơi khu vực Đông Nam Á, câu chuyện "làm giá" cũng từng diễn ra vô cùng khốc liệt. Điển hình như tại AFF Cup năm 2020, đối tác quốc tế từng chào bán bản quyền giải đấu lên tới 5 triệu USD, tạo nên một làn sóng tranh luận gay gắt trong giới chuyên môn trước khi các đơn vị trong nước kiên quyết từ chối mua gói độc quyền. Tâm lý lo ngại làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ nếu không có sóng trực tiếp từng là điểm yếu chí mạng bị các công ty môi giới khai thác triệt để nhằm đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường giải trí trực tuyến và sự đa dạng của các nội dung số đã dần tái định hình hành vi tiêu dùng của công chúng. Khán giả hiện đại dần thấu hiểu quy luật thị trường, tôn trọng giá trị thương mại và không còn tạo áp lực vô lý buộc các nhà đài phải gánh chịu thua lỗ bằng mọi giá.

Hành trình đàm phán bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa của một cột mốc phân định lịch sử. Nó chứng minh rằng thị trường truyền hình Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phát triển nóng, loại bỏ hoàn toàn tư duy mua bán theo cảm xúc để bước vào quỹ đạo vận hành chuẩn mực theo các quy luật kinh tế thị trường. Những cái lắc đầu dứt khoát không làm mất đi cơ hội thưởng thức bóng đá của người hâm mộ, mà ngược lại, đang bảo vệ một nền công nghiệp nội dung lành mạnh, nơi mỗi đồng vốn đầu tư đều phải mang lại giá trị bền vững cho cả đơn vị phát sóng lẫn khán giả màn ảnh nhỏ.

Nghịch lý kinh tế: Bài toán doanh thu quảng cáo và chi phí bản quyền

Trong cơ cấu tài chính của ngành truyền hình, doanh thu từ các khối thời lượng quảng cáo luôn là nguồn thu chủ lực để các nhà đài hoàn vốn bản quyền. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn giữa giá bản quyền quốc tế và quy mô thị trường quảng cáo nội địa tạo nên một bài toán kinh tế nan giải. Theo biểu giá quảng cáo đối với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, mức giá cho một đoạn clip 30 giây dao động từ 400 đến 500 triệu đồng trong khung giờ vàng, và giảm xuống 150 đến 200 triệu đồng ở các trận không có đội tuyển quốc gia thi đấu.

Một phép tính kinh tế học truyền hình cho thấy, trong mỗi trận đấu bóng đá kéo dài 90 phút (bao gồm bình luận trước, giữa và sau trận), thời lượng quảng cáo tối đa theo Luật Quảng cáo chỉ được chiếm tối đa 10% tổng thời lượng phát sóng, tương đương 12 đến 15 phút. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi lấp đầy 100% các suất quảng cáo với đơn giá cao nhất, doanh thu tối đa thu về cho một trận cầu tâm điểm chỉ đạt khoảng 12 đến 15 tỷ đồng (khoảng 500.000 đến 600.000 USD).

Sau khi trừ chi phí sản xuất, thuế nhập khẩu và hoa hồng cho các đại lý quảng cáo, khoản thu ròng từ quảng cáo chỉ đủ bù đắp chi phí cho một vài trận đấu có tuyển Việt Nam. Do đó, nếu chi phí bản quyền bị đội lên mức 3 triệu USD cho toàn bộ giải đấu, các nhà đài chắc chắn cầm chắc phần lỗ nặng nề, buộc họ phải chuyển hướng sang mô hình thuê bao và tài trợ nhãn hàng tích hợp để tìm kiếm điểm hòa vốn.