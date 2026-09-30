Gia Lai tạo không gian khởi nghiệp sáng tạo

Ngày hội mở rộng cơ hội tiếp cận vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh minh hoạ

Cùng với đó tạo không gian trải nghiệm, giao thương, kết nối thị trường, thương mại hóa sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026.

Theo kế hoạch ban hành, Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026 có chủ đề “Kết nối đổi mới sáng tạo - Thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi số” dự kiến diễn ra ngày 23.10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn).

Ngày hội là hoạt động cấp tỉnh có tính kết nối vùng và quốc gia, nhằm tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

Đây còn là dịp nâng cao nhận thức, năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; giới thiệu các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời tiếp nhận ý kiến, nhu cầu, đề xuất của doanh nghiệp để phục vụ công tác tham mưu, hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ phù hợp thực tiễn.

Đáng chú ý, tại kế hoạch UBND tỉnh Gia Lai ban hành cho biết, trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra 3 hoạt động trọng tâm gồm: Chương trình khai mạc và Hội thảo “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Gia Lai – Chính sách hỗ trợ, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”; chương trình kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo và triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực được UBND tỉnh Gia Lai giao chủ trì tổ chức các nội dung của kế hoạch; chuẩn bị hội thảo, tổ chức chương trình kết nối đầu tư và khu triển lãm, đồng thời tổng hợp kết quả, kiến nghị, đề xuất sau Ngày hội.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp giới thiệu, huy động doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học và công nghệ, dự án khởi nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia và các sản phẩm, giải pháp phù hợp tham dự, trưng bày.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các đối tác chuyên môn phối hợp cử chuyên gia, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nguồn lực hỗ trợ và truyền thông cho Ngày hội.