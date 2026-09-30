Giá tiêu hôm nay 30/9/2026: Lâm Đồng tiếp tục có mức thu mua cao nhất

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 30/9 chưa ghi nhận điều chỉnh mới sau khi tăng 500 đồng/kg trong phiên trước. Mặt bằng giá tại 5 vùng được theo dõi dao động từ 136.500 đến 140.500 đồng/kg, chênh lệch 4.000 đồng/kg giữa nơi cao nhất và thấp nhất.

Ở thị trường quốc tế, giá tiêu giữa các nguồn cung tiếp tục phân hóa. Báo giá gần nhất của IPC cho thấy tiêu đen Việt Nam giảm, Indonesia cũng đi xuống, Brazil tăng, còn Malaysia giữ nguyên. Hoạt động mua của Trung Quốc đang là yếu tố đáng chú ý khi tỷ trọng mua gần đây tăng lên khoảng 21,4%.

Giá tiêu trong nước hôm nay giữ mức 136.500 - 140.500 đồng/kg

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu các vùng khảo sát với giá 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng kế tiếp ở mức 138.500 đồng/kg, còn TP.HCM - gồm vùng Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây - đạt 137.000 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng có mức thấp nhất là 136.500 đồng/kg. Toàn bộ 5 khu vực đều không thay đổi so với phiên 29/9, đưa giá bình quân duy trì ở 137.800 đồng/kg.

Mặt bằng hôm nay đứng yên sau nhịp tăng đồng loạt 500 đồng/kg ngày 29/9. So với ngày 28/9, giá tại các vùng vì thế vẫn cao hơn 500 đồng/kg, với Lâm Đồng tiếp tục đứng trên mốc 140.000 đồng/kg.

Nguồn cung trong những tháng cuối năm chủ yếu dựa vào lượng hàng còn trong kho và hoạt động bán ra của người trồng, bởi vụ thu hoạch lớn tiếp theo của Việt Nam dự kiến tập trung từ tháng 2 đến tháng 4. Do đó, diễn biến mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu có thể tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên liệu trong nước.

Giá tiêu thế giới phân hóa, tiêu đen Việt Nam giảm

Theo dữ liệu giá quốc tế gần nhất được chuyên trang Báo Lâm Đồng cập nhật, tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l ở mức 6.075 USD/tấn, giảm 55 USD/tấn, tương đương 0,90%. Tiêu trắng Việt Nam ASTA giữ ở 8.450 USD/tấn.

Dữ liệu IPC ngày 24/9 cho thấy tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l ở 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn. Tiêu đen Indonesia ở mức 6.828 USD/tấn, giảm 0,53%, còn Brazil ASTA 570 đạt 5.850 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục có giá tiêu đen cao nhất trong nhóm nguồn cung được theo dõi, với 9.250 USD/tấn. Ở nhóm tiêu trắng, Malaysia cũng đứng cao nhất ở 12.150 USD/tấn, Indonesia đạt 9.348 USD/tấn, còn Việt Nam ở 8.450 USD/tấn.

Như vậy, thị trường thế giới chưa đi theo một hướng duy nhất. Giá tại Việt Nam và Indonesia giảm ở một số chủng loại, Brazil tăng, còn Malaysia duy trì mặt bằng cũ. Sự phân hóa này khiến diễn biến nhu cầu mua thực tế trở thành yếu tố đáng chú ý hơn trong ngắn hạn.

Trung Quốc tăng mua, thị trường chờ tín hiệu sau kỳ nghỉ

Một điểm đáng chú ý đối với thị trường Việt Nam là hoạt động mua từ Trung Quốc. Theo thông tin thị trường được Brazspice ghi nhận, tỷ trọng mua gần đây của Trung Quốc đã tăng lên khoảng 21,4%, từ mức 16,6% tính đến hết tháng 8. Một phần nhu cầu được đưa lên sớm để phục vụ kế hoạch mua hàng quý IV trước kỳ nghỉ.

Hoạt động giao dịch có thể chậm lại trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc. Vì vậy, sức mua sau kỳ nghỉ và thời điểm các doanh nghiệp quay lại thị trường vào đầu tháng 10 sẽ là tín hiệu đáng theo dõi đối với giá tiêu Việt Nam.

Brazspice cho biết giá thu mua tại Việt Nam gần đây đã lùi về khoảng 137.500 - 138.000 đồng/kg, còn giá chào xuất khẩu các dòng tiêu thông thường giảm khoảng 40 USD/tấn. Nguồn cung hiện được đánh giá tương đối ổn định, nên nhịp giảm giá ngắn hạn được xem là liên quan nhiều đến thời điểm mua hàng hơn là một thay đổi lớn của cán cân cung - cầu.

Trong ngắn hạn, vùng 140.000 đồng/kg vẫn là mốc đáng theo dõi đối với thị trường nội địa, khi Lâm Đồng hiện còn giữ trên ngưỡng này. Nếu nhu cầu mua từ Trung Quốc trở lại rõ rệt sau kỳ nghỉ và doanh nghiệp xuất khẩu tăng thu mua, giá có thêm yếu tố hỗ trợ; ngược lại, sức mua chậm lại có thể khiến thị trường tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.