Thuế thành phố Hà Nội giới thiệu 'Sổ tay hoàn thuế GTGT dành cho người nộp thuế'

Đây được xem là tài liệu hướng dẫn thiết thực trong bối cảnh các chính sách thuế mới vừa ban hành đang tạo bước chuyển đột phá mạnh mẽ về điện tử hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Xác định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt nhằm khơi thông nguồn vốn, giảm áp lực tài chính cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, ngành Thuế thời gian qua đã không ngừng đẩy mạnh cải cách.

Sổ tay được thiết kế dưới dạng infographic trực quan, ngắn gọn, dễ hiểu, có dẫn chiếu căn cứ pháp lý và ví dụ minh họa cụ thể. Ảnh: Thuế thành phố Hà Nội

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, cơ quan thuế còn tăng cường quản lý rủi ro để bảo đảm hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, đồng thời phòng ngừa các hành vi gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước.

Bước ngoặt lớn trong công tác hoàn thuế GTGT được ghi nhận qua việc ban hành hàng loạt văn bản pháp lý quan trọng bao gồm Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 và Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/06/2026.

Hệ thống quy định mới này đáp ứng toàn bộ các hình thức giao dịch điện tử giữa người nộp thuế và cơ quan thuế, hướng tới lộ trình hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý thuế hiện đại.

Trên cơ sở đó, "Sổ tay hoàn thuế GTGT dành cho người nộp thuế" ra đời giúp người nộp thuế dễ dàng nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định, điều kiện, hồ sơ và thủ tục trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi cơ quan thuế chính thức áp dụng thống nhất trên Hệ thống thông tin quản lý thuế.

Sổ tay được thiết kế dưới dạng infographic trực quan, ngắn gọn, dễ hiểu, có dẫn chiếu căn cứ pháp lý và ví dụ minh họa cụ thể, giúp người nộp thuế thuận tiện tra cứu trên các thiết bị điện tử, dễ dàng tiếp cận và chia sẻ trên các nền tảng số.

Qua đó, giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ, chủ động hơn trong thực hiện quyền và nghĩa vụ, góp phần xây dựng môi trường thuế minh bạch, công bằng, thuận lợi.

Thuế thành phố Hà Nội hy vọng Sổ tay sẽ là tài liệu hữu ích, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, giúp người nộp thuế thực hiện đúng quy định và hạn chế sai sót trong quá trình đề nghị hoàn thuế GTGT.

Nội dung "Sổ tay hoàn thuế GTGT dành cho người nộp thuế" tải tại mã QR hoặc đường link sau:

https://heyzine.com/flip-book/dbb79a4602.html