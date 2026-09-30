Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên giữ chức Cục trưởng Cục Việc làm

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ, việc bổ nhiệm vừa ghi nhận quá trình công tác, năng lực, đóng góp của ông Hà Tiến Thăng, vừa đặt ra trách nhiệm lớn trên cương vị mới.

Bộ trưởng yêu cầu tân Cục trưởng chú trọng xây dựng đoàn kết, thống nhất; bồi dưỡng đội ngũ, rà soát công chức, viên chức, người lao động để bố trí vào vị trí việc làm phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Việc làm. ﻿(Ảnh: Chí Tâm).

Cục Việc làm cần khẩn trương hoàn thiện và vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia cùng bốn cơ sở dữ liệu: Người lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tai nạn lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Hà Tiến Thăng khẳng định sẽ chịu trách nhiệm về những quyết định thuộc thẩm quyền của người đứng đầu, đồng thời xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, phát huy dân chủ và tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Về nhiệm vụ trước mắt, ông sẽ cùng lãnh đạo Cục rà soát công việc, ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm có thời hạn, xử lý khó khăn, bảo đảm công việc thông suốt khi bàn giao.

Còn về lâu dài, ông cho biết sẽ hướng tới nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện chính sách, khai thác sàn việc làm và dữ liệu để dự báo, kết nối cung cầu tốt hơn.

Ông Hà Tiến Thăng sinh năm 1979, từng giữ các chức Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình (cũ) và Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên.