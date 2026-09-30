Bắc Ninh: Hơn 700 học viên được bồi dưỡng công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử

Sáng 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử năm 2026.

Đồng chí Khổng Đức Thanh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hoạt động thông tin điện tử ngày càng gắn bó với đời sống xã hội, tạo thêm cơ hội tiếp cận thông tin, giao tiếp, học tập và giải trí cho người dân.

Trên địa bàn thành phố có khoảng 450 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Qua công tác theo dõi, kiểm tra, bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt, vẫn còn một số điểm chưa thực hiện đầy đủ quy định; việc nắm bắt và áp dụng pháp luật tại cơ sở chưa đồng đều. Trong lĩnh vực thông tin điện tử, các vấn đề liên quan đến thông tin sai sự thật, hành vi vi phạm trên môi trường mạng cũng thường xuyên phát sinh.

Hội nghị tập huấn là dịp để các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở và các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cùng trao đổi, thống nhất cách hiểu, cách thực hiện các quy định liên quan; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, văn minh trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị tập huấn về công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh.

Tại đây, các báo cáo viên trình bày 4 chuyên đề: Một số quy định và nội dung cần lưu ý trong công tác quản lý hoạt động thông tin điện tử và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; những nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; các quy định về xử phạt vi phạm liên quan đến đăng tải thông tin trên không gian mạng theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP; các quy định và hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Báo cáo viên tập trung phổ biến các quy định về quản lý thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, giúp cán bộ cơ sở và các chủ điểm nắm rõ điều kiện hoạt động, quyền và trách nhiệm của mình; trao đổi, vận dụng Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; nhận diện những hành vi vi phạm thường gặp trên môi trường mạng và trao đổi về trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định.

Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, nhất là việc thực hiện điều kiện hoạt động và trách nhiệm của chủ điểm; yêu cầu về bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Cùng đó, dành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý tại xã, phường và hoạt động tại cơ sở.

Học viên tham gia tập huấn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, sau hội nghị tập huấn, UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, nắm chắc số lượng và tình hình hoạt động của các điểm trên địa bàn; hướng dẫn chủ điểm thực hiện đúng quy định về điều kiện hoạt động, giấy chứng nhận, nội quy và thời gian hoạt động. Tăng cường kiểm tra; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

Các địa phương tiếp tục triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số gắn với hoạt động thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng tuyên truyền các chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia môi trường số, góp phần hình thành thói quen ứng xử văn minh, có trách nhiệm.