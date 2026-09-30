Bộ Công Thương tính phương án để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu

Tại Hội nghị lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu diễn ra sáng 30/9, ông Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Theo phương án đang được lấy ý kiến, Nhà nước không trực tiếp công bố giá cơ sở định kỳ như cơ chế hiện nay.

Doanh nghiệp chủ động quyết định và công bố giá bán trong hệ thống trên cơ sở công thức, nguyên tắc được quy định tại Nghị định. Mục tiêu cuối cùng là giá xăng dầu phải phản ánh tương đối đầy đủ biến động thị trường, nhưng cơ chế quản lý phải đầy đủ, minh bạch và hiệu quả để bảo đảm lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và duy trì ổn định thị trường.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VV

Về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, nguyên tắc là các quy định, điều kiện thực sự cần thiết để bảo đảm an ninh, an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng thì phải quy định rõ. Những điều kiện không còn phù hợp, làm tăng chi phí tuân thủ nhưng không mang lại hiệu quả quản lý thì phải mạnh dạn cắt giảm.

Về bảo đảm nguồn cung, dự trữ và trách nhiệm của thương nhân, Nghị định mới cần xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo đảm nguồn hàng, duy trì tồn kho, bảo đảm cung ứng xăng dầu, nhất là trong thời điểm thị trường có biến động lớn, thiên tai, xung đột địa chính trị thế giới, đứt gãy nguồn cung hoặc các tình huống bất thường.

Về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước và hậu kiểm, Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng của nghị định mới là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường công khai, minh bạch dữ liệu.

Các quy định cần phân định rõ trách nhiệm giữa Bộ Công Thương, các Bộ, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, tránh chồng chéo, bỏ sót và đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, cần nghiên cứu tăng cường ứng dụng dữ liệu điện tử trong quản lý, kết nối thông tin về nguồn cung, tồn kho, hệ thống phân phối, giá bán để các cơ quan quản lý có thể theo dõi thị trường một cách kịp thời, chính xác.

Trong khi đó, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, mặc dù tình hình thế giới và trong nước rất nóng đối với lĩnh vực xăng dầu, nhưng với sự điều hành của các Bộ, ngành, của Chính phủ và sự nỗ lực của các doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm thị trường xăng dầu vẫn ổn định.

Đặc biệt quan trọng nhất là không bị đứt gãy nguồn cung ứng và giá bán lẻ, được điều hành phù hợp, minh bạch và có kiểm soát, giá không bị tăng một cách đột biến.

Đến thời điểm này, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam vẫn thấp hơn giá các nước trên thế giới và đặc biệt là các nước xung quanh.

Ông Trần Hữu Linh đánh giá, trong ba tháng cuối năm, nhu cầu xăng dầu chắc chắn sẽ cao hơn so với 9 tháng đầu năm theo quy luật. Đặc biệt, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung đang là vấn đề được nhiều nước trên thế giới quan tâm và có thể tới đây cũng trở thành vấn đề cần lưu ý đối với Việt Nam.

Ông Linh thông tin thêm, qua báo cáo của các địa phương, sở, ngành thời gian qua, có một số cửa hàng xăng dầu và một số thương nhân phân phối bắt đầu rút lui khỏi thị trường, không tiếp tục kinh doanh. Điều này cũng phản ánh những khó khăn, phức tạp của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

“Nhiều doanh nghiệp phân phối, đặc biệt là các cửa hàng xăng dầu, phản ánh là chiết khấu bằng 0, kinh doanh không có lãi. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng tình trạng này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng và thị trường xăng dầu thế giới có những biến động rất lớn. Đây là những vấn đề tồn tại mà khi xây dựng nghị định mới và thiết kế lại thị trường xăng dầu, chúng tôi luôn bám sát thực tiễn, đồng thời tiếp thu nghiêm túc, khách quan các ý kiến góp ý, phản ánh của doanh nghiệp và người dân”, ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh.