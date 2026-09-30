Kiểm tra công tác cải cách hành chính và văn hóa công vụ tại phường Thục Phán

Theo báo cáo, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 25/9/2026, phường Thục Phán tiếp nhận, giải quyết 12.647 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, 12.171 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, 154 hồ sơ đã giải quyết quá hạn, 259 hồ sơ đang giải quyết (21 hồ sơ đang giải quyết quá hạn); 90 hồ sơ bị trả lại do không đủ điều kiện giải quyết. Các hồ sơ giải quyết quá hạn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, có tính chất phức tạp. Trong kỳ báo cáo, UBND phường tiếp nhận và xử lý 6/6 ý kiến, kiến nghị liên quan đến quy định TTHC.

Chủ tịch UBND phường Thục Phán trao đổi với đoàn kiểm tra về quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại mô hình trạm dịch vụ công số.

Trước khối lượng hồ sơ lớn, phường Thục Phán triển khai mô hình trạm dịch vụ công số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm giảm tải trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, đồng thời tạo thêm phương thức hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục. Đây là một trong những cách làm mới được phường triển khai trong công tác CCHC.

Cùng với trạm dịch vụ công số, phường tiếp tục mở rộng các địa điểm hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ. Trong đó, thí điểm tiếp nhận TTHC lĩnh vực tư pháp (hộ tịch, chứng thực) tại Bưu điện Hoàng Tung và tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Bưu điện Nà Cáp. Đối với người cao tuổi gặp khó khăn trong đi lại, người bệnh, người có công và các đối tượng yếu thế, Trung tâm triển khai hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ tại nhà; thực hiện hướng dẫn TTHC sáng thứ bảy; tiếp nhận hồ sơ lưu động; sử dụng mã QR tra cứu TTHC; tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích.

Công tác tuyên truyền về CCHC, các sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC được thực hiện bằng nhiều hình thức. Phường chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin. Các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số và các tiện ích số, góp phần nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng.

Cùng với cải cách TTHC, phường chú trọng thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ. Cán bộ, công chức chấp hành nghiêm giờ làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ, tuân thủ quy trình, quy chế giải quyết công việc; có thái độ giao tiếp đúng mực, tận tình hướng dẫn, giải quyết công việc cho người dân. Đối với các hồ sơ giải quyết quá hạn, thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định. Trong kỳ báo cáo, có 2.362 lượt đánh giá mức độ hài lòng của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trong đó 79% đánh giá hài lòng.

Về cải cách tổ chức bộ máy, UBND phường tập trung triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, từ 16 cơ sở xuống còn 9 cơ sở, giảm 7 đầu mối. Sau sắp xếp gồm 4 trường mầm non, 1 trường tiểu học độc lập, 1 trường THCS độc lập và 3 trường có cấp tiểu học và THCS.

Đồng chí Trần Lương Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, phường Thục Phán kiến nghị xem xét bố trí thêm biên chế do là phường trung tâm, người dân đông, số lượng TTHC và khối lượng công việc lớn, trong khi nhân lực còn hạn chế. Phường đề xuất tăng cường nhân lực cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đang quá tải về số lượng công việc, nhiều hoạt động; đồng thời đề xuất tạm dừng các lớp tập huấn không hiệu quả, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, dẫn đến chậm trễ công việc. Phường cũng đề nghị được hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục đăng ký đất đai do số lượng hồ sơ lớn, nhiều trường hợp phức tạp, còn nhiều vướng mắc. Theo báo cáo, trung bình số lượng hồ sơ tiếp nhận tại phường gấp 14 lần so với các xã trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra đề nghị phường nghiên cứu thêm phần mềm quản lý công chức. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả các công việc đang thực hiện, tăng cường hướng dẫn để người dân biết làm, tự làm, hạn chế làm thay; đối với số lượng TTHC lớn, cần phát huy việc khai thác dữ liệu tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công. Qua thực tế kiểm tra, đoàn ghi nhận tác phong làm việc nền nếp, nghiêm túc, chuyên nghiệp tại phường Thục Phán; đề nghị tiếp tục phát huy, lan tỏa, gắn chặt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương với tác phong làm việc.