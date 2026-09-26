Nông dân thi đua sản xuất giỏi

Từ nghề truyền thống đến trang trại quy mô lớn

Gắn bó với nghề làm mì gạo truyền thống của gia đình, anh Cao Đăng Duy - Giám đốc Hợp tác xã Mì gạo Hùng Lô, phường Vân Phú, đã mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, từng bước đưa sản phẩm làng nghề trở thành hàng hóa có thương hiệu.

Anh Cao Đăng Duy kiểm tra sản phẩm mì sợi phở của HTX.

HTX hiện có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó “Mì gạo sạch sinh ra từ làng Hùng Lô” đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Cùng với đầu tư bao bì, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, anh Duy chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại ở những khâu phù hợp, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra, từng bước thay thế các công đoạn thủ công.

Mỗi ngày, HTX cung ứng khoảng 3-4 tấn mì thành phẩm ra thị trường, có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và đại lý trên cả nước. Hoạt động sản xuất tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động, cùng hàng trăm lao động thời vụ, với thu nhập bình quân 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Không dừng ở thị trường trong nước, mì gạo Hùng Lô đã xuất khẩu sang Nhật Bản, Đài Loan và tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại. Sản phẩm từng đại diện cho nông sản Phú Thọ tham gia Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Foodex tại Nhật Bản.

Với anh Duy, đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn là cách nâng giá trị hạt gạo, gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của quê hương.

Mỗi người một cách làm, nhưng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất. Với anh Lê Mạnh Cường, xã Tu Vũ, hành trình ấy bắt đầu từ việc khai phá vùng đất đồi hoang hóa để xây dựng mô hình nông nghiệp quy mô lớn.

Anh Lê Mạnh Cường đầu tư trồng hơn 20 nghìn cây chà là.

Năm 2015, anh Cường đầu tư 2,3 tỷ đồng mua gần 20 ha đất tại khu vực Đồng Trung, huyện Thanh Thủy cũ, sau đó mở rộng lên khoảng 30 ha. Từ vùng đất chủ yếu là đồi rậm, cây sim, mua và đất sỏi đá, anh quy hoạch thành mô hình nông nghiệp tổng hợp gồm chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và cây ăn quả.

Trang trại có thời điểm duy trì khoảng 600 lợn nái, hệ thống ao cá, nhà lưới trồng rau, hoa và hơn 20.000 cây chà là. Anh chú trọng phát triển nông nghiệp tuần hoàn, xử lý chất thải chăn nuôi qua hệ thống biogas để tận dụng làm chất đốt và phục vụ sản xuất.

Nhiều công đoạn như cho ăn, cấp nước, làm mát chuồng trại, tưới cây được tự động hóa, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Trang trại đạt doanh thu khoảng 200 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 40 lao động với thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, anh Cường còn kết hợp phát triển du lịch sinh thái, hình thành không gian trải nghiệm với nhà sàn, rừng cọ, đồi chè, vườn hoa, ao cá và khu ẩm thực.

Đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng giá trị nông sản

Từ mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân triệu phú xã Hy Cương, từng bước đầu tư chuồng trại theo hướng hiện đại, chú trọng an toàn sinh học và tự động hóa nhiều khâu trong quá trình sản xuất.

Chủ nhiệm CLB Nông dân triệu phú xã Hy Cương Nguyễn Văn Toàn.

Trang trại hiện duy trì khoảng 300 lợn nái sinh sản, 15 lợn đực giống nhập ngoại, cung cấp khoảng 9.000-10.000 liều tinh mỗi năm. Hệ thống chuồng nuôi được trang bị đồng bộ, từ cấp nước, làm mát đến kiểm soát môi trường; khu vực cách ly, khám và điều trị bệnh cho đàn lợn cũng được bố trí riêng, góp phần chủ động kiểm soát dịch bệnh.

Bên cạnh cung cấp lợn giống và chăn nuôi lợn thương phẩm, ông Toàn còn kinh doanh, cung cấp dịch vụ thú y, chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật cho người dân. Mô hình đạt doanh thu hơn 30 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 18-20 lao động với thu nhập 10-12 triệu đồng/người/tháng.

Cũng lựa chọn chăn nuôi làm hướng phát triển kinh tế, nhưng ông Bùi Đức Luận ở xã Phùng Nguyên xây dựng mô hình theo hướng tổng hợp, tận dụng hiệu quả diện tích đất và mặt nước. Từ vài sào ruộng trũng, sau gần 30 năm, ông từng bước mở rộng sản xuất lên 7ha, trong đó chủ yếu là chăn nuôi lợn theo quy mô lớn.

Ông Luận đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Trong quá trình sản xuất, có thời điểm giá lợn giảm sâu, dịch bệnh khiến gia đình thua lỗ lớn, nhưng ông không bỏ cuộc mà chủ động tìm giải pháp kiểm soát dịch bệnh, nghiên cứu phối trộn thức ăn nhừm giảm chi phí và từng bước khôi phục sản xuất.

Mỗi năm, mô hình chăn nuôi lợn của ông Bùi Đức Luận cung ứng khoảng 6.400 con giống và 6.000 con lợn thương phẩm cho thị trường.

Đến nay, trang trại duy trì khoảng 300 lợn nái, mỗi năm cung ứng khoảng 6.400 con giống và 6.000 con lợn thương phẩm; đồng thời phát triển khu chế biến thức ăn, nuôi cá trên 4,5 ha mặt nước, trồng mắc ca, bưởi Diễn, tạo việc làm thường xuyên cho 13-15 lao động địa phương với thu nhập khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

Mỗi người lựa chọn một hướng đi khác nhau, song đều có điểm chung là mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất, tạo việc làm và nâng cao giá trị nông sản quê hương. Từ những cách làm cụ thể, hiệu quả, những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đang góp phần tạo việc làm, lan tỏa phương thức sản xuất mới, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế nông thôn Phú Thọ phát triển.