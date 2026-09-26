Dân số Singapore tăng lên mức 6,21 triệu người

Trẻ em chơi đùa bên vòi phun nước tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo ngày 25/9 của Ban Dân số và nhân tài quốc gia (NPTD), mức tăng 1,6% này chủ yếu là do việc bổ sung lao động ngành xây dựng cho các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của Singapore - chẳng hạn như Nhà ga số 5 (T5) của Sân bay Changi - cũng như việc đẩy mạnh nguồn cung nhà ở. Nhóm lao động này (được xếp vào diện dân số không cư trú) cũng tham gia vào dự án mở rộng khu phức hợp Marina Bay Sands và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Nhìn chung, tổng dân số của Singapore đã tăng thêm 97.300 người, trong đó nhóm người không cư trú tăng 70.300 người, công dân tăng 24.200 người và thường trú nhân tăng 2.800 người.

Tăng trưởng việc làm của người nước ngoài tại Singapore trong giai đoạn từ tháng 6/2025 - 6/2026 cao hơn so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng số lượng người có giấy phép lao động. Hiện lực lượng lao động nước ngoài (không bao gồm lao động giúp việc gia đình) chiếm khoảng 2/3 tổng dân số không cư trú. 1/3 còn lại chủ yếu là người giúp việc gia đình, người phụ thuộc và du học sinh.

Bình luận về sự gia tăng lực lượng lao động nước ngoài tại Singapore, Giáo sư kinh tế tại Đại học Khoa học xã hội Singapore (SUSS) Walter Theseira cho biết nhu cầu tập trung vào các lĩnh vực mà người dân địa phương không muốn làm, chẳng hạn như xây dựng, giúp việc gia đình, chăm sóc người cao tuổi. Trong khi đó, Singapore cũng có một “danh sách dài” các dự án cơ sở hạ tầng sắp triển khai, như các tuyến tàu điện ngầm (MRT) mới, kế hoạch lấn biển dọc theo Bờ Đông và việc hợp nhất một số hòn đảo ngoài khơi, những việc rất cần lực lượng lao động nước ngoài.

Liên quan đến số lượng công dân mới và thường trú nhân ngày càng tăng, ông Mathews Mathew - nghiên cứu viên chính tại Viện Nghiên cứu Chính sách (IPS) - cho biết số lượng người nhập cư trong năm 2020 đã thấp bất thường do đại dịch. Nhưng Chính phủ Singapore đã tăng cường tiếp nhận cư dân mới nhằm giải quyết những lo ngại về tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp.

Theo ông Mathew, nhập cư đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng sụt giảm quá nhanh số lượng công dân. Chính phủ Singapore cũng đã bày tỏ kỳ vọng sẽ tiếp nhận số lượng công dân và thường trú nhân cao hơn nữa trong 5 năm tới (dự kiến sẽ cấp từ 25.000 - 30.000 quốc tịch mới mỗi năm, khoảng 40.000 người/năm đối với thường trú nhân). Các cá nhân phải có quy chế thường trú nhân trong ít nhất hai năm trước khi có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Ông Mathew nhận định xét về khía cạnh xã hội và chính trị, vấn đề này sẽ đặt ra bài toán về cách thức quản lý hoạt động nhập cư và nhập tịch. Ông nói: "Các cuộc thăm dò cho thấy người dân Singapore nhìn chung hiểu được lý do tại sao nhập cư lại cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh sự thấu hiểu về tính cấp thiết đối với nền kinh tế, vẫn còn đó những lo ngại về việc làm, sự công bằng, liệu cơ sở hạ tầng có đủ đáp ứng quy mô dân số gia tăng hay không, và liệu những người mới đến có thực sự hòa nhập hay không".

Số liệu mới của NPTD về hôn nhân cũng cho biết số cuộc kết hôn của công dân Singapore trong năm 2025 đã giảm 5,6% so với năm 2024. Người dân Singapore có xu hướng kết hôn muộn hơn, với độ tuổi trung bình khi kết hôn lần đầu của chú rể là 30,8 và cô dâu là 29,1. Tỷ lệ người Singapore độc thân ở cả nam và nữ đang có xu hướng gia tăng theo thời gian và xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở nhóm người trong độ tuổi từ 25-29 và 30-34.