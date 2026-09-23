Nông dân Hà Nội chạy đua cứu lúa giữa đồng ngập nước

VIDEO: Máy gặt khó vào, nông dân lội nước thu hoạch lúa.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông Đáy, sông Bùi dâng cao, tràn vào nhiều cánh đồng lúa đang chín ở xã Hòa Phú (Hà Nội). Máy gặt khó tiếp cận ruộng ngập, bà Thăng phải tự cầm liềm xuống đồng. Gia đình bà có khoảng 30 sào lúa bị ngập, trong đó 8 sào đã hư hỏng; hơn 20 sào còn lại đang chờ thu hoạch. Đến nay, bà đã tự gặt được khoảng 2 sào.

Nhiều diện tích lúa đang chờ thu hoạch, nhưng máy gặt khó tiếp cận những thửa ruộng ngập sâu, nền đất bùn lầy.

Tại những khu vực còn có thể hoạt động, máy gặt được huy động thu hoạch lúa, tranh thủ trước khi nước tiếp tục dâng.

Lúa vừa gặt được nhanh chóng đóng bao, đưa khỏi ruộng để phơi. Người dân cho biết thóc ngâm nước nếu không được phơi sớm sẽ dễ hư hỏng.

Gia đình ông Bích có 5 sào lúa được thu hoạch sớm dù ruộng đã ngập hơn 20 cm. Theo ông, vụ trước mỗi sào thu khoảng 2 tạ thóc, năm nay chỉ còn khoảng 1,2 tạ. Với 5 sào, gia đình ông giảm khoảng 400 kg thóc. “Trừ tiền thuê máy, nhân công thì lỗ nhưng may vẫn chưa mất trắng”, ông Bích chia sẻ.

Nhiều thửa lúa chín chìm trong nước và bùn lầy. Lúa bị ngâm lâu có nguy cơ đổ, hư hỏng, khiến việc thu hoạch càng trở nên cấp thiết.

Giữa cánh đồng, bà Vân (người đội nón, thôn Lễ Khê, xã Hòa Phú) chờ thu hoạch 2 sào lúa đang bị ngập. Trước đó, gia đình bà phải thuê người và máy bơm để tháo nước khỏi ruộng.

Những bao thóc vừa thu hoạch được nhanh chóng đưa khỏi cánh đồng ngập nước, hạn chế nguy cơ hư hỏng do ngâm nước.

Từng bó lúa được cắt bằng tay, gom lại giữa cánh đồng ngập nước trước khi mang đi tuốt. Giữa lúc máy móc khó tiếp cận, người dân lội nước, tranh thủ thu hoạch từng phần lúa còn lại.