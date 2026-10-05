Đợt không khí lạnh đầu tháng 10 kéo dài đến bao giờ?

Dự báo diễn biến không khí lạnh ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 7h phổ biến từ 21-24 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo thời tiết trên đất liền chiều và đêm 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội: không mưa; trời chuyển lạnh.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tràn về miền Bắc gây mưa lạnh một số nơi. Ảnh minh họa.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 06/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Dự báo chi tiết:

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/10

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Dự báo khu vực này nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tràn về, 5 xã ở Hà Nội có thể xuống 19 độ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua và sáng nay (5/10), thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 19 - 21 độ. Đáng chú ý, 5 xã dự kiến nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến 19 độ gồm: Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc và Xuân Mai. Một số xã khác của Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 20 độ gồm: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Thanh Oai, Phú Xuyên và Vân Đình.