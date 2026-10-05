Cử tri Liên Hương, Phan Rí Cửa kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội

Các đồng chí: Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (bên phải); Trần Sinh Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương (bên trái) tiếp xúc cử tri xã Liên Hương

Sáng 5/10, Tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh Lâm Đồng gồm các đại biểu: Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Sinh Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương; Lê Nghiễm Vi, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Đỗ Quốc Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phan Rí Cửa, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Liên Hương và Phan Rí Cửa trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Các đại biểu: Lê Nghiễm Vi, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh (bên phải); Đỗ Quốc Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phan Rí Cửa (bên trái) tiếp xúc cử tri xã Phan Rí Cửa

Tại hội nghị tiếp xúc, các đại biểu đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh đã tổ chức và công tác giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trong 9 tháng, HĐND tỉnh đã tổ chức 8 kỳ họp, ban hành 113 nghị quyết về tổ chức bộ máy, nhân sự, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, chính sách an sinh và những vấn đề phát sinh sau sắp xếp. Riêng Kỳ họp thứ 6, tổ chức ngày 24/9, HĐND tỉnh thông qua 32 nghị quyết, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Liên Hương

Cùng với quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND tỉnh tăng cường giám sát, khảo sát về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, tài sản công, đất đai và các chính sách liên quan đến đời sống người dân. Công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri tiếp tục được chú trọng.

Về kinh tế - xã hội, GRDP của tỉnh trong 9 tháng ước tăng 8,51% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh thu hút 64 dự án đầu tư ngoài ngân sách được cấp mới, tổng vốn đăng ký 176.058,02 tỷ đồng; du lịch đón 18,47 triệu lượt khách, tăng 19,17%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra, nguồn thu từ đất còn thấp, một số dự án còn vướng mắc kéo dài.

Cử tri Huỳnh Cang, xã Liên Hương nêu ý kiến tại hội nghị

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12, xem xét 21 báo cáo thường kỳ và 27 dự thảo nghị quyết. Những nội dung trọng tâm gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2027, sửa đổi, bổ sung quy định về bảng giá đất, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở và các chính sách về giáo dục, y tế, nông nghiệp, an sinh xã hội.

Cử tri Nguyễn Văn Thương, thôn Thanh Lương, xã Phan Rí Cửa nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri đề nghị quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn, khu phố. Đồng thời, đề nghị mở rộng các lớp tập huấn về công nghệ số cho đội ngũ này; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc tại xã, khu phố, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình chuyển đổi số.

Đối với hạ tầng giao thông, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ vốn để hoàn thành các tuyến đường liên thôn tại xã Liên Hương và xã Phan Rí Cửa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Cử tri Trần Thị Bách Thiện, xã Liên Hương nêu ý kiến về hoạt động của các hội quần chúng

Trong lĩnh vực du lịch, cử tri đề nghị tỉnh có giải pháp kết nối các tuyến, điểm du lịch, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với du lịch tâm linh để thu hút du khách. Trong đó, kiến nghị nghiên cứu tuyến du lịch Mũi Né - Cổ Thạch - Đà Lạt nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

Đại biểu Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trả lời các kiến nghị của cử tri

Cử tri cũng phản ánh, đến nay chưa sắp xếp được nhân sự kiêm nhiệm chức danh chủ tịch các hội quần chúng do Nhà nước giao nhiệm vụ. Từ thực tế này, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn, có hướng dẫn, bổ sung giải pháp phù hợp để kiện toàn nhân sự, bảo đảm hoạt động của các hội quần chúng.

Đại biểu Trần Sinh Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương trả lời các ý kiến của cử tri

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị bố trí quỹ đất xây dựng sân phơi nông sản phục vụ nhu cầu của người dân, khắc phục tình trạng phơi nông sản trên đường như hiện nay, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn giao thông.

Đại biểu Lê Nghiễm Vi, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trả lời các ý kiến của cử tri

Tại hội nghị, đại diện xã Liên Hương , Phan Rí Cửa đã trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng trả lời các ý kiến của cử tri và ghi nhận ý kiến để tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.