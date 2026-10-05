Mưa lớn, dông lốc gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh

Dông lốc và mưa lũ đã làm 7 nhà dân ở xã Bảo Hà bị ảnh hưởng.

Tại xã Bảo Hà, mưa lớn làm 7 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó, 1 nhà bị cây đổ làm sập; 2 nhà bị tốc mái 100%; các nhà còn lại bị tốc mái từ 15% - 50%. Khoảng 1,2 ha lúa và rau màu bị đổ và hư hỏng; 2 cột điện tại thôn 4 AB bị đổ.

Tại xã Mường Bo, mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường Thanh Phú - Suối Thầu, đoạn qua thôn Suối Thầu Dao, với khối lượng khoảng 700 m³ đất đá, gây ách tắc giao thông cục bộ vào 3 thôn vùng cao của xã. Địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân hỗ trợ người dân khắc phục, bước đầu bảo đảm cho ô tô nhỏ và xe máy lưu thông.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường Thanh Phú - Suối Thầu, thuộc địa bàn xã Mường Bo. (Ảnh do UBND xã cung cấp)

Tại xã Phong Hải, mưa lớn, dông lốc xảy vào rạng sáng 4/10 (tập trung tại thôn Nậm Tang) làm gãy đổ hơn 1ha chuối, nhiều diện tích ngô, lúa chuẩn bị cho thu hoạch cũng bị ảnh hưởng. UBND xã Phong Hải vận động người dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín, thu sớm diện tích cận thu hoạch làm thức ăn cho gia súc; dựng lại diện tích lúa chưa chín và những diện tích ngô còn khả năng phục hồi.

Thống kê sơ bộ, thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính trên 500 triệu đồng, trong đó xã Bảo Hà bị thiệt hại nặng nhất 400 triệu đồng; xã Mường Bo và Phong Hải thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Nhiều diện tích cây trồng ở các xã Phong Hải, Bảo Hà bị thiệt hại do dông lốc và mưa lớn. (Ảnh do UBND xã cung cấp)

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn, các địa phương đang khẩn trương tổ chức kiểm tra nhà ở, khu dân cư, tuyến giao thông có nguy cơ bị ảnh hưởng để huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn và bảo vệ tài sản.