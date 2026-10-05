Hà Tĩnh: Nước biển tại 4 điểm có thủy sản chết chưa phát hiện bất thường

Sáng 5.10, trao đổi với PV, ông Bùi Tuấn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm các mẫu cá được lấy để phục vụ việc xác định nguyên nhân thủy sản chết.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước phục vụ công tác xét nghiệm

Trước đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) đã lấy mẫu nước tại 4 vị trí liên quan đến hiện tượng thủy sản chết để phân tích.

Theo báo cáo kết quả thử nghiệm, các vị trí lấy mẫu gồm: vùng biển Vũng Áng, đoạn lồng bè nuôi tại thôn Hải Phong (tầng mặt); vùng biển Vũng Áng, đoạn lồng bè nuôi tại thôn Hải Phong (tầng giữa, độ sâu 2,5-3m); khu vực bè nổi tại thôn Hải Phong và vùng biển Thiên Cầm, xã Thiên Cầm.

Thời gian lấy mẫu từ ngày 29.9 đến 1.10.2026. Mỗi mẫu được phân tích 20 thông số, gồm nhiệt độ, oxy hòa tan (DO), pH, độ muối, độ kiềm, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), amoni, nitrit, photphat, cyanua, tổng phenol, sắt, sunfua, cadimi, mangan, chì, thủy ngân, asen, Vibrio tổng số và coliform.

Khu vực nuôi lồng bè ở thôn Hải Phong 2, phường Vũng Áng

Kết quả cho thấy, các thông số tại cả 4 vị trí đều nằm trong giới hạn được đối chiếu theo QCVN 10:2023/BTNMT và TCVN 13951:2024 trong báo cáo. Tại các vị trí lấy mẫu, pH dao động khoảng 7,6-7,7; oxy hòa tan từ 3,5-5,5 mg/l; độ muối từ 25,0-27,3‰. Các chỉ tiêu kim loại nặng như cadimi, chì, thủy ngân, asen đều ở mức thấp; Vibrio tổng số tại các mẫu được ghi nhận ở trạng thái không phát hiện (KPH).

Như vậy, kết quả phân tích các mẫu nước biển chưa phát hiện dấu hiệu bất thường về chất lượng nước tại 4 vị trí được lấy mẫu.

Bên cạnh mẫu nước, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã lấy một mẫu cá bớp tại khu vực nuôi lồng bè ở thôn Hải Phong 2 và một mẫu cá tự nhiên tại Thiên Cầm, gửi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc xét nghiệm.

Hiện tượng cá chết, trôi dạt trên bờ biển Thiên Cầm

Trước đó, như đã đưa tin, vào ngày 29.9, thủy sản tự nhiên được phát hiện chết dạt vào một số khu vực ven biển thuộc các xã Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Trung; cá nuôi lồng bè cũng chết rải rác tại phường Vũng Áng.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước và mẫu thủy sản để phân tích, làm rõ nguyên nhân.

Hiện tượng cá chết dạt vào bờ cũng được ghi nhận tại bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Xác cá xuất hiện dọc khoảng 1km bờ biển, chủ yếu là cá mòi kích thước nhỏ, tập trung gần mép nước. Cơ quan chức năng tỉnh này cũng đã lấy mẫu nước và mẫu cá để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.