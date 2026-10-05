Giải bài toán nâng tỷ lệ khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở

Khoảng cách này đang đặt ra yêu cầu củng cố năng lực y tế cơ sở để người dân không chỉ có thẻ bảo hiểm y tế mà còn thuận lợi sử dụng dịch vụ ngay tại nơi sinh sống.

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), nơi có nhiều bệnh nhân điều trị bằng BHYT. Ảnh tư liệu: Hoài Nam/TTXVN

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ước đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh có trên 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,98% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ đạt 96,08% dân số, chỉ còn cách mục tiêu 96,10% của năm 2026 khoảng 0,02 điểm phần trăm. Thế nhưng tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã, phường mới đạt 13,68%. Theo mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030, tỷ lệ này phải đạt trên 20%.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng cho rằng, cùng với tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, vấn đề quan trọng là nâng chất lượng và khả năng cung ứng dịch vụ tại tuyến y tế cơ sở. Khi người dân có thể khám, quản lý bệnh và được chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay tại trạm y tế, hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế mới được phát huy đầy đủ, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Để tăng tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã cần giải quyết đồng thời các vấn đề về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phạm vi chuyên môn của trạm y tế. Đây cũng là những nội dung ngành Y tế đang tập trung tháo gỡ trong quá trình củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Hiện 135/135 trạm y tế xã, phường của Gia Lai đều có bác sĩ làm việc. Tuy nhiên, để duy trì tỷ lệ này, ngành Y tế vẫn phải thực hiện luân phiên bác sĩ. Toàn hệ thống trạm y tế hiện có 2.361/2.750 nhân lực theo nhu cầu, còn thiếu 389 người. Bình quân mỗi trạm mới có 2,04 bác sĩ, trong khi mục tiêu đến năm 2027 là đạt 4-5 bác sĩ/trạm. Hiện có 275 bác sĩ thuộc biên chế tại 135 trạm y tế nhưng chưa có trạm nào đạt mức 4-5 bác sĩ. Để bảo đảm 100% trạm có bác sĩ, thời gian qua 36 bác sĩ đã thực hiện 38 lượt luân phiên tại 30 xã, phường.

Bên cạnh nhân lực, cơ sở vật chất tuyến xã cũng đang được đầu tư. Gia Lai đã được phê duyệt chủ trương dự án đầu tư 25 trạm y tế tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án được tỉnh ưu tiên nhằm tăng khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại địa bàn khó khăn.

Trong 8 tháng của năm 2026, các cơ sở y tế ở Gia Lai thực hiện hơn 2,45 triệu lượt khám ngoại trú và 308.674 lượt điều trị nội trú. Chất lượng dịch vụ tại một số cơ sở được cải thiện; riêng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đã đạt cấp chuyên sâu, tỷ lệ hài lòng trong quý III đạt 95,51% đối với người bệnh nội trú và 95,91% đối với người bệnh ngoại trú.

Từ nay đến cuối năm, ngành Y tế Gia Lai đặt mục tiêu đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,10%, đồng thời nâng tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế. Cùng với tuyển bổ sung 389 nhân lực còn thiếu, tỉnh tiếp tục duy trì luân phiên bác sĩ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và từng bước nâng năng lực chuyên môn cho y tế tuyến xã.