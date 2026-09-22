Nói dân nghe, làm dân tin

Nghị quyết từ việc dân cần

Nghị quyết số 60-NQ/ĐU ngày 28/8/2026 của Đảng ủy xã Nhữ Khê về tăng cường lãnh đạo cải tạo vườn hộ gia đình gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế hộ xác định rõ: cải tạo vườn phải tạo giá trị kinh tế thiết thực, phù hợp điều kiện từng hộ, từng khu vực và khả năng tiêu thụ sản phẩm; không làm theo phong trào, không áp đặt mô hình chung.

Bí thư Chi bộ thôn Na Cạn, xã Cán Tỷ Tẩn Thị Khòi tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc vật nuôi.

Ở thôn Đồng Tâm, yêu cầu ấy được Chi bộ bắt đầu từ từng khu vườn, từng hộ gia đình. Thôn có 250 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, khoảng 58 ha chè; trong khi hai phần ba lao động trong độ tuổi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, nâng hiệu quả diện tích đất hiện có, nhất là những khu vườn sử dụng chưa hiệu quả, là cách để người dân có thêm nguồn thu ngay trên mảnh đất của mình.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Chính cùng chi ủy đã dày công tìm hiểu điều kiện đất đai, lao động, nhu cầu và khả năng đầu tư của từng gia đình. Với cán bộ, đảng viên, yêu cầu trước hết là phải làm. Gia đình chị đã tiên phong cải tạo vườn, phát triển chè VietGAP, lấy kết quả thực tế làm cơ sở để tuyên truyền, vận động. Từ những khu vườn được đầu tư đúng hướng, một số hộ đã thoát nghèo, vươn lên khá; nhiều hộ có thu nhập từ vườn khoảng 220 triệu đồng/năm trở lên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhữ Khê Nguyễn Hữu Phương khẳng định, muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, chi bộ phải nắm chắc thực tiễn, giúp người dân nhìn thấy hiệu quả sử dụng đất, tính toán được chi phí, thu nhập, đầu ra của sản phẩm. Khi người dân còn băn khoăn, cán bộ phải trực tiếp tuyên truyền, đối thoại, cùng người dân tìm cách tháo gỡ. Sức thuyết phục của nghị quyết, vì thế, nằm ở cách lãnh đạo tổ chức thực hiện và kết quả người dân nhìn thấy được.

Ở thôn Na Cạn, xã Cán Tỷ, cách làm cũng bắt đầu từ việc lắng nghe dân. Thôn có 193 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu. Khi vận động chuyển đổi cây trồng, Bí thư Chi bộ Tẩn Thị Khòi cùng chi ủy đến từng hộ, tìm hiểu điều kiện sản xuất, giải đáp những băn khoăn và tìm hướng tiêu thụ sản phẩm trước khi vận động triển khai.

Mô hình dưa chuột được thực hiện với 8 hộ trên gần 1 ha. Trên cùng diện tích, nếu trồng lúa trước đây cho giá trị khoảng 30 triệu đồng, thì vụ dưa đầu tiên đã cho thu nhập khoảng 76 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn khoảng 65 triệu đồng, sản phẩm có đầu ra. Con số chưa lớn, nhưng là cơ sở thực tế để người dân tự đánh giá hiệu quả của chuyển đổi. Với người dân, hiệu quả nhìn thấy từ chính đồng đất của mình là cơ sở thuyết phục nhất để cân nhắc chuyển đổi.

Dám nhận phần khó, làm trước

Ở thôn Thia, xã Tân Trào, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đỗ Thị Hậu chọn cách thuyết phục nhân dân bằng sự công khai, minh bạch và gương mẫu trong những việc cụ thể. Thời gian qua, người dân trong thôn đã đóng góp hơn 250 triệu đồng bằng tiền, vật liệu, máy móc, ngày công; tham gia bê tông hóa hơn 4.000 m đường nội thôn, 1.800 m đường nội đồng và làm các tuyến điện chiếu sáng dài hơn 3.000 m.

Nhân dân thôn Thia, xã Tân Trào chung tay vệ sinh, giữ gìn đường làng, ngõ xóm sáng xanh, sạch, đẹp.

Với tuyến “Đường Cách mạng” từ Tân Trào đến Trung Yên, chị Hậu đã vận động 120 hộ đồng thuận bàn giao đất. Gia đình chị đã chủ động thu dọn cây trồng, tạo điều kiện san gạt khoảng 3.000 m2 đồi keo trước khi nhận tiền bồi thường. Khi dự án liên quan đến phần mộ gia đình, dù năm 2025 chưa thuận thời điểm cải táng theo quan niệm dân gian, chị vẫn vận động người thân di chuyển trước, chấp hành chủ trương chung. Sự gương mẫu ấy đã tạo niềm tin để các hộ dọc tuyến đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Chị Hậu cho rằng, muốn dân tin, cán bộ phải làm trước; càng việc khó, càng phải dám nhận phần khó về mình. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở: nắm đúng việc dân cần, nói đúng điều dân quan tâm, tổ chức thực hiện đến cùng và để kết quả lên tiếng.

Khi nghị quyết tạo ra những khu vườn có thu nhập cao hơn, những mô hình sản xuất có đầu ra, những công trình chung được nhân dân đồng thuận, “nói dân nghe, làm dân tin” không còn là khẩu hiệu, mà trở thành phương pháp lãnh đạo gần dân, tạo sự đồng thuận và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống từ những việc cụ thể nhất.