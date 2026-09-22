Hội thi Bí thư chi bộ giỏi phường Yên Bái năm 2026: Hai thí sinh cùng giành giải Nhất

Các đại biểu dự khai mạc hội thi.

Toàn cảnh Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 phường Yên Bái.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi phường Yên Bái năm 2026 có 56 thí sinh tham dự. Tại vòng sơ khảo, các thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm trên giấy với những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác chi bộ. Qua kết quả chấm thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 12 thí sinh có kết quả cao nhất vào vòng chung kết.

Vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi phường Yên Bái có 12 thí sinh tham dự.

Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi; thuyết trình giới thiệu mô hình mới, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng và xử lý tình huống thực tiễn tại cơ sở.

Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua 3 phần thi.

Qua các phần thi, 12 thí sinh đã thể hiện khá toàn diện kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng, kỹ năng tuyên truyền và năng lực xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động của chi bộ.

Đặc biệt, một số phần thi đã lựa chọn được những vấn đề sát với thực tiễn, có cách tiếp cận cụ thể, giải pháp thiết thực; thể hiện sự gắn kết giữa nguyên tắc, quy định của Đảng với yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện tại cơ sở. Nhiều phần thi có sự đầu tư kỹ lưỡng, công phu, sáng tạo trong thể hiện.

Nhiều phần thi có sự đầu tư kỹ lưỡng, công phu, sáng tạo trong thể hiện.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Đồng thời, Ban tổ chức trao giải thưởng dành cho thí sinh có phần thi chào hỏi ấn tượng nhất.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho hai thí sinh xuất sắc.

Trao giải Nhì cho hai thí sinh.

Trao giải Ba cho 4 thí sinh.

Trao giải Khuyến khích cho 4 thí sinh.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, hội thi góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.