Lai Châu điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi

Các học viên tham dự lớp tập huấn, nghiên cứu

Ngày 22.9, lớp tập huấn nghiên cứu “Thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên và công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Lai Châu năm 2026” được tổ chức với sự tham gia của 32 điều tra viên, giám sát viên thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Dự và chỉ đạo các lớp tập huấn có Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu; Thạc sĩ Phan Văn Cần, giảng viên Trường Đại học Y tế công cộng.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá thực trạng sử dụng thuốc lá, mức độ phơi nhiễm với khói thuốc và hiệu quả triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương. Kết quả thu thập sẽ là cơ sở khoa học để xây dựng chính sách, kế hoạch và giải pháp can thiệp phù hợp.

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn quy trình giám sát, thu thập số liệu; kỹ năng tiếp cận, phỏng vấn người dân và quan sát thực địa; sử dụng phần mềm RedCap; thực hiện phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm; làm sạch phiếu và xử lý số liệu. Yêu cầu đặt ra là thực hiện đúng quy trình, bảo đảm số liệu khách quan, chính xác.

Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: CDC Lai Châu

Trước đó, ngày 21.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức tập huấn về thực trạng và đánh giá tình hình triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Lai Châu năm 2026 cho lực lượng lập danh sách đối tượng điều tra.

Lớp tập huấn có 37 học viên là nhân viên y tế thôn, bản đến từ 37 xã, phường trên địa bàn Lai Châu.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật tình hình sử dụng thuốc lá trên thế giới và tại Việt Nam; mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra; phương pháp rà soát, lập danh sách xã, phường, tổ dân phố, khu phố, thôn, bản, hộ gia đình và đối tượng điều tra, bảo đảm không bỏ sót người thuộc diện phỏng vấn.

Lớp tập huấn cho nhân viên y tế thôn, bản đến từ 37 xã, phường trên địa bàn Lai Châu. Ảnh: CDC Lai Châu

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị tại Lai Châu đã đặt biển cấm hút thuốc ở vị trí dễ quan sát và khu vực đông người; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết không hút thuốc tại nơi làm việc; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào tiêu chí thi đua.

Hoạt động tuyên truyền cũng được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, tập trung vào tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế, xã hội; lợi ích của việc bỏ thuốc; quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn và xây dựng môi trường không khói thuốc.

Theo kế hoạch, cuộc điều tra sẽ thu thập thông tin về tình hình sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên, phục vụ nghiên cứu PGATS 2026 và đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Lai Châu. Kinh phí thực hiện được hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Kết quả điều tra sẽ cung cấp dữ liệu thực tiễn để ngành Y tế tham mưu các giải pháp giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, hạn chế phơi nhiễm với khói thuốc và nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lai Châu.