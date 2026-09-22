Tuyên Quang: Thu nội địa 8 tháng tăng gần 29%, tháng 9 phấn đấu đạt 445 tỷ đồng

Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa tháng 8/2026 do cơ quan Thuế quản lý đạt 428,4 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, số thu đạt 4.985,9 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán UBND tỉnh giao và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu không tính tiền sử dụng đất và thu từ xổ số, thu nội địa tháng 8 đạt 373,3 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, khoản thu này đạt 3.566,9 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán và tăng 18,3% so với cùng kỳ.

Thu nội địa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt gần 4.986 tỷ đồng

Một số khoản thu chủ lực tiếp tục ghi nhận mức tăng khá. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.931,7 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán và tăng 45,2% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt 1.372,7 tỷ đồng, bằng 76,3% dự toán và tăng 74,3%.

Trong khi đó, thuế thu nhập cá nhân đạt 301,9 tỷ đồng, hoàn thành 87,5% dự toán và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tập trung nguồn thu còn dư địa, kiểm soát nguy cơ hụt thu

Trong tháng 9/2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 445 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu này, cơ quan Thuế sẽ theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn, sắc thuế và khu vực kinh tế; đồng thời rà soát toàn diện các khoản còn dư địa, những địa bàn có tiến độ thu thấp và các nguồn có nguy cơ không đạt dự toán.

Cùng với đó, công tác phân tích, dự báo và xây dựng các kịch bản điều hành thu tiếp tục được tăng cường.

Cơ quan Thuế sẽ đôn đốc người nộp thuế kê khai, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản phát sinh; đồng thời tập trung các giải pháp chống thất thu đối với những lĩnh vực có rủi ro cao.

Các lĩnh vực được chú trọng gồm: xăng dầu, nông sản, lâm sản, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, bất động sản và thương mại điện tử.

Công tác quản lý, thu hồi nợ thuế cũng được triển khai theo hướng phân loại cụ thể khả năng thu, tập trung xử lý các khoản nợ có khả năng thu, nợ sai, nợ chờ điều chỉnh và áp dụng biện pháp phù hợp đối với từng nhóm nợ.

Việc nhận diện sớm các nguồn thu còn dư địa, đồng thời chủ động xử lý những khoản có nguy cơ hụt thu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ thu ngân sách và tạo cơ sở để Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.