Lục Yên, Xuân Ái tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

* Lục Yên: 16 thí sinh tham gia hai phần thi

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi xã Lục Yên năm 2026 có 16 thí sinh tham gia, được chia thành hai nhóm: nhóm chi bộ các cơ quan, đơn vị thuộc xã và nhóm chi bộ thôn trực thuộc Đảng ủy xã.

Phần thi của các thí sinh.

Mỗi thí sinh trải qua hai phần thi, gồm: thuyết trình kết hợp sân khấu hóa và trả lời câu hỏi tình huống. Nội dung tập trung vào Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nghiệp vụ công tác Đảng; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy và bí thư chi bộ. Các phần thi thuyết trình, xử lý tình huống gắn với thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Các thí sinh chuẩn bị chu đáo, thể hiện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những tình huống phát sinh tại chi bộ.

Ban tổ chức trao hai giải nhất cho các thí sinh xuất sắc.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao hai giải nhất cho thí sinh Lê Thị Quỳnh - Phó Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Lục Yên và thí sinh Nguyễn Thị Tuyết - Bí thư Chi bộ thôn 3. Ban tổ chức cũng trao các giải nhì, ba, khuyến khích và giải chuyên đề cho những thí sinh có thành tích xuất sắc.

* Xuân Ái: 10 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết

Vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi xã Xuân Ái năm 2026 có 10 thí sinh là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên đại diện các chi bộ thôn, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đây là những thí sinh có kết quả cao nhất trong số 40 thí sinh tham gia vòng sơ khảo bằng hình thức thi viết trắc nghiệm và tự luận.

Thí sinh tham gia phần thi thuyết trình và xử lý tình huống.

Các thí sinh được chia thành hai nhóm, gồm 5 thí sinh thuộc nhóm chi bộ thôn và 5 thí sinh thuộc nhóm chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Tại vòng chung kết, thí sinh tranh tài ở hai nội dung: xây dựng đề thuyết trình và xử lý tình huống, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác chi bộ và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng các thí sinh.

Kết thúc hội thi, giải nhất nhóm chi bộ thôn thuộc về thí sinh Phạm Thị Tám - Bí thư Chi bộ thôn Yên Phú. Giải nhất nhóm chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thuộc về thí sinh Hoàng Kim Chung - Chi bộ UBND xã.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải khuyến khích và 2 giải phụ về đề cương có giải pháp sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, trình chiếu slide sáng tạo.