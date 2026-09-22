Quảng Ngãi gỡ 'điểm nghẽn', nâng chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp

Nhận diện rõ từng “điểm nghẽn”

Sáng 22/9, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 và năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hội nghị nhằm triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp thành lập, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những chỉ số thành phần PCI của Quảng Ngãi năm 2025 có kết quả thấp, trong đó Sở Công Thương được giao làm đầu mối theo dõi, chủ trì, tổng hợp đánh giá.

“Theo kết quả đánh giá năm 2025, chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh còn nhiều hạn chế, với 14/17 chỉ tiêu có điểm thấp hơn so với điểm trung vị. Kết quả này đặt ra yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải phối hợp đồng bộ hơn trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”, ông Mân nói.

Kế hoạch số 334/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA); rà soát, đơn giản hóa điều kiện, thủ tục tiếp cận chính sách; mở rộng sản xuất, thị trường; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ xanh; và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Sở Công Thương được giao nhiệm vụ theo dõi, chủ trì, tổng hợp đánh giá chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, để nhận diện rõ những điểm nghẽn, cần đi thẳng vào những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình tiếp cận chính sách. “Cụ thể, cần xác định doanh nghiệp đang khó tiếp cận ở khâu nào; nguyên nhân xuất phát từ thông tin, điều kiện, thủ tục, nguồn lực hay phương thức tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể có thể triển khai ngay”, ông Mân nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các thành viên và các đơn vị liên quan đã cùng thảo luận và nhận diện rõ từng vướng mắc cụ thể để có giải pháp tháo gỡ hữu hiệu, qua đó cải thiện và nâng chỉ số thành phần PCI liên quan đến đơn vị mình.

Theo nhận định của các đơn vị, thời gian qua, các cấp, ngành và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp cũng như tổ chức các hoạt động, chương trình trợ giúp doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa cao so với yêu cầu đặt ra.

Một bộ phận doanh nghiệp vì nhiều nguyên nhân cũng chưa thực sự mặn mà với các chương trình hỗ trợ hoặc chưa tận dụng, phát huy hiệu quả những hoạt động mà các cấp, ngành và đơn vị tổ chức.

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là sự phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương có lúc chưa nhịp nhàng, thống nhất. Đặc thù nhiệm vụ của từng cơ quan khác nhau, trong khi việc tổ chức hỗ trợ chưa thực sự đồng bộ, dẫn đến có nơi, có thời điểm hoạt động hỗ trợ còn chồng chéo.

Bên cạnh đó, một số chủ trương, chính sách hỗ trợ từ các cấp, ngành của tỉnh ban hành chưa kịp thời; việc phân nhóm doanh nghiệp theo lĩnh vực, nhu cầu để có chính sách hỗ trợ phù hợp cũng chưa được thực hiện đầy đủ.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận doanh nghiệp vì nhiều nguyên nhân cũng chưa thực sự mặn mà với các chương trình hỗ trợ hoặc chưa tận dụng, phát huy hiệu quả những hoạt động mà các cấp, ngành và đơn vị tổ chức. Những vấn đề trên được xác định là các “điểm nghẽn”, “nút thắt” cần được các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ nếu muốn cải thiện thực chất Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Từ hỗ trợ dàn trải đến đúng nhu cầu doanh nghiệp

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, doanh nghiệp vừa, nhỏ và “siêu” nhỏ chiếm tỷ lệ gần 3/4 tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cũng là nhóm đối tượng có nhu cầu hỗ trợ lớn, nhất là trong tiếp cận thông tin chính sách, thị trường, vốn, công nghệ và nguồn nhân lực.

Khi những vướng mắc đã được nhận diện, môi trường phục vụ doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi tích cực.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Mân giao bộ phận chuyên môn rà soát, điều chỉnh bảng phân công theo nguyên tắc xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện và sản phẩm đầu ra.

Đối với việc nhận diện điểm nghẽn, Sở Công Thương đề nghị mỗi cơ quan xác định cụ thể “nút thắt” thuộc lĩnh vực phụ trách, đề xuất giải pháp xử lý hữu hiệu và gửi Sở Công Thương tổng hợp.

Về công khai chính sách, các đơn vị thống nhất chuẩn hóa thông tin chính sách và tăng cường công khai trên môi trường điện tử. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch được giao phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng hợp nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tổ chức khảo sát và gửi cơ quan chuyên môn phối hợp xử lý.

Những doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ cũng rất cần được hỗ trợ trong tiếp cận thông tin chính sách, thị trường, vốn, công nghệ và nguồn nhân lực.

“Mục tiêu đặt ra là 100% chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý được rà soát, cập nhật và công khai; 100% chương trình hỗ trợ xác định rõ đối tượng, điều kiện, nội dung, phương thức và đầu mối hướng dẫn, bảo đảm nguyên tắc “một lần hướng dẫn đầy đủ"”, ông Nguyễn Thanh Mân nói.

Sở Công Thương cũng đặt mục tiêu hằng năm tổ chức khảo sát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp làm cơ sở xây dựng chương trình hỗ trợ, tăng số doanh nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng chính sách qua từng năm. Đồng thời, bảo đảm 100% phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi trách nhiệm của các sở, ban, ngành được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý hoặc phối hợp xử lý và theo dõi kết quả.

Sở Công Thương Quảng Ngãi cũng đề xuất nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hiệp hội, tổ chức tín dụng, cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, chuyên gia. Mục tiêu của hướng đi này là hình thành cơ chế kết nối về chính sách, thị trường, công nghệ, vốn và nguồn nhân lực, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng chính sách của doanh nghiệp.