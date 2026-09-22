Quy định thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ASEAN
Nghị định 336/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 15/10/2026 quy định thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, quản lý, vận hành, trao đổi, chia sẻ dữ liệu thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-asean-418922.htm