Quy định thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ASEAN

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chỉ thực sự tạo ra giá trị khi giải quyết được những điểm nghẽn cụ thể. Với đặc sản vùng cao, tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW đang đặt ra yêu cầu chuyển từ những mô hình công nghệ đơn lẻ sang các giải pháp gắn với cả chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến thị trường.