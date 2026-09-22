ECB đề xuất siết quy định tiền kỹ thuật số, mở rộng lệnh cấm trả lãi stablecoin

Đề xuất này mở rộng lệnh cấm trả lãi hoặc các khoản lợi ích tương tự đối với stablecoin, tăng quyền hạn đối với các đồng tiền kỹ thuật số neo theo ngoại tệ và chuyển việc cấp phép, giám sát các doanh nghiệp tiền kỹ thuật số lên cấp EU.

Đồng Bitcoin tại một cửa hàng ở thành phố Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề xuất được đưa ra trong khuôn khổ đánh giá Quy định về thị trường tài sản kỹ thuật số (MiCA) của EU. Quy định này có hiệu lực từ tháng 12/2024, nhằm thiết lập khuôn khổ chung đối với tiền kỹ thuật số và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan. Ủy ban châu Âu (EC) đang tiến hành tham vấn và dự kiến hoàn tất vào ngày 30/9; việc sửa đổi MiCA có thể được thực hiện trong năm 2027.

Một trong những trọng tâm là stablecoin - loại tiền kỹ thuật số được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường neo theo đồng USD hoặc đồng euro. MiCA hiện đã cấm tổ chức phát hành và sàn giao dịch trả lãi cho người nắm giữ stablecoin. Tuy nhiên, ECB cho rằng một số doanh nghiệp đang sử dụng các hình thức cho vay, vay hoặc staking để tạo ra lợi ích kinh tế tương tự trả lãi. Vì vậy, các ngân hàng trung ương EU muốn mở rộng lệnh cấm sang những hình thức này và cả một số phần thưởng gián tiếp như chương trình khách hàng thân thiết.

ECB cũng muốn có thêm công cụ để hạn chế các stablecoin neo theo ngoại tệ, đặc biệt là USD, nếu những đồng tiền này bị đánh giá là có nguy cơ ảnh hưởng đến ổn định tài chính. Theo đề xuất, cơ quan chức năng có thể yêu cầu ngừng phát hành các token mới hoặc buộc tổ chức phát hành mua lại các token đang lưu hành trong những trường hợp cần thiết.

Các ngân hàng trung ương EU đồng thời đề nghị quản lý hoạt động staking, cho vay và vay tài sản kỹ thuật số ở cấp EU, thay vì để mỗi nước áp dụng cách tiếp cận riêng. Với tài chính phi tập trung (DeFi), ECB cho rằng việc MiCA miễn trừ các dịch vụ được coi là hoàn toàn phi tập trung nhưng không đưa ra định nghĩa rõ ràng có thể tạo ra khoảng trống pháp lý.

Về cơ chế giám sát, ECB ủng hộ đề xuất chuyển quyền cấp phép và giám sát các công ty tiền kỹ thuật số từ cơ quan quản lý quốc gia sang Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA). Hiện một giấy phép do cơ quan quản lý của một nước thành viên cấp có thể cho phép doanh nghiệp hoạt động trên toàn EU.

Trong một đề xuất khác, ECB và các ngân hàng trung ương EU cho rằng cần xem xét lại quy định yêu cầu tổ chức phát hành stablecoin duy trì một tỷ lệ dự trữ nhất định tại các ngân hàng thương mại. Quy định hiện hành yêu cầu tỷ lệ 30%, hoặc 60% đối với các stablecoin lớn. ECB lo ngại quy định này có thể khiến tiền gửi bán lẻ tại ngân hàng bị thay thế bằng các nguồn vốn biến động hơn từ tổ chức phát hành stablecoin, qua đó làm gia tăng rủi ro đối với hệ thống ngân hàng.

Động thái trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi ECB triển khai Pontes, hệ thống cho phép các giao dịch tài sản được token hóa trên thị trường bán buôn được thanh toán bằng tiền ngân hàng trung ương. ECB cho biết Pontes là bước đầu trong chiến lược xây dựng hạ tầng tài chính token hóa tại châu Âu.