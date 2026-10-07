Niềm vui từ con đường mới

Con đường mới cũng mở thêm cơ hội giao thương, phát triển sản xuất, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân vùng sâu.

Ai từng đến xã vùng sâu Krong cách đây vài năm, nay trở lại, hẳn sẽ ngỡ ngàng trước những đổi thay nơi đây. Những con đường vào làng, công trình phục vụ dân sinh từng bước được đầu tư giúp diện mạo vùng đất giữa núi rừng cũng khởi sắc hơn.

Trong câu chuyện về sự đổi thay ấy, giao thông luôn là điều người dân mong mỏi, bởi 1 con đường thuận lợi sẽ mở thêm nhiều cơ hội cho cuộc sống.

Ngày trước, việc đi lại từ trung tâm xã Krong ra xã Kbang không dễ dàng. Tuyến ĐT 669B xuống cấp, nhiều đoạn hư hỏng, mùa mưa thường lầy lội, đi lại khó khăn.

Hoặc muốn ra xã Kbang, người dân có thể đi tuyến đường liên thôn từ trung tâm xã Krong đến ngã ba Cây Đa rồi theo đường Trường Sơn Đông qua xã Sơn Lang. Cung đường vòng xa hơn 11 km, lại nhiều đèo dốc, khiến mỗi chuyến đi càng thêm nhọc nhằn.

Trước thực tế đó, ngày 17-6-2021, HĐND tỉnh Gia Lai (cũ) ban hành Nghị quyết số 398/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đường liên xã huyện Kbang (cũ), đoạn từ đường Trường Sơn Đông đi xã Krong.

Tuyến đường dài khoảng 31 km, nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 5 m, có hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và cầu bê tông qua sông Ba. Tổng vốn đầu tư hơn 135 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương, triển khai trong giai đoạn 2024-2026.

Tuyến đường liên xã hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Ảnh: C.H

Công trình được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, từng bước hoàn thiện hạ tầng, mở rộng kết nối và góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Những ngày này, không khí phấn khởi của người dân tại các làng Pngăl, Sơ Lam, Tăng Lăng, Hro, Đăk Bok (xã Krong) hiện rõ khi tuyến đường đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ông Đinh Yơn (49 tuổi, người Bahnar, ở làng Hro) có gần 2 ha cà phê, mắc ca và bắp. Trước đây, mỗi vụ thu hoạch, gia đình ông mất nhiều thời gian, chi phí để đưa nông sản ra trung tâm xã Kbang tiêu thụ. Đường đi khó khăn cũng khiến việc sản xuất, mua bán của người dân gặp không ít trở ngại.

“Có con đường mới, bà con chúng tôi phấn khởi lắm. Bây giờ đi ra xã Kbang thuận tiện hơn trước nhiều, giảm gần 11 km đường vòng, nhất là lúc cần mua vật tư sản xuất hay chở nông sản đi bán cũng đỡ vất vả” - ông Yơn chia sẻ.

Theo ông Hoàng Văn Nghị - Bí thư Chi bộ làng Hro, hiện làng có 278 hộ, hầu hết là người Bahnar. Giao thông thuận lợi hơn tạo thêm điều kiện để người dân phát triển kinh tế.

Thời gian tới, làng sẽ vận động bà con tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, lựa chọn cây trồng phù hợp, mạnh dạn chuyển đổi những diện tích kém hiệu quả, từng bước hình thành hướng sản xuất ổn định, nâng năng suất và thu nhập.

Nhà thầu hoàn thiện một số hạng mục phát sinh trên tuyến đường liên xã. Ảnh: C.H

Tuyến đường hoàn thành cũng mở ra cơ hội chỉnh trang diện mạo các thôn, làng. Đây là điều kiện để xã Krong vận động người dân cùng giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Công Đạo - Bí thư Đảng ủy xã Krong - cho biết, thời gian tới, xã sẽ vận động các thôn, làng triển khai xây dựng những mô hình tuyến đường hoa, đường tự quản; khuyến khích người dân chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ kết cấu hạ tầng và tạo cảnh quan sạch đẹp hai bên đường.

“Khi người dân cùng chung tay, tuyến đường sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, sản xuất, đồng thời trở thành điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở các làng” - ông Đạo nhấn mạnh.

Tuyến đường liên xã từ đường Trường Sơn Đông vào xã Krong được triển khai theo phương án vừa thi công vừa khai thác nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trong quá trình thực hiện dự án.

Đến nay, công trình đã hoàn thành hơn 99% khối lượng, cơ bản đáp ứng việc lưu thông trên toàn tuyến. Hiện các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại như xử lý các hạng mục phát sinh, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo giao thông, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn cho người tham gia giao thông.