Hà Nội gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ 3 tuyến đường trọng điểm

Tháo gỡ điểm nghẽn trên Quốc lộ 6

Dự án Quốc lộ 6 có chiều dài 21,7km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 105,8ha. Đáng chú ý, đến nay 7/7 phường, xã liên quan đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đủ 100% diện tích cho dự án. Tuy nhiên, khối lượng thi công mới đạt khoảng 23,3%, các nhà thầu đang tập trung triển khai nền đường, hào kỹ thuật và các hạng mục tại những vị trí đủ điều kiện.

Việc mặt bằng cơ bản được bàn giao đầy đủ được xem là điều kiện quan trọng để dự án tăng tốc trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn một số điểm nghẽn liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và một số vị trí đặc thù.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 6.

Thành phố đã chấp thuận bổ sung bố trí tái định cư tại phường Yên Nghĩa và khu vực Biên Giang, phường Chương Mỹ. Các địa phương đang xây dựng phương án, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, tuyến đường cấp nước sạch của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai chưa được di chuyển, ảnh hưởng đến mặt bằng thi công. Một số vị trí hoàn trả mặt đường sau khi thực hiện dự án đầu tư hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hợp phần tuyến ống truyền tải và bơm tăng áp chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn của dự án Quốc lộ 6, cần sớm được khắc phục.

Tại nút giao Quốc lộ 6 với đường Vành đai 4, hạ tầng kỹ thuật và một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cũng đang gây cản trở thi công.

Một khó khăn khác được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội nêu là tình trạng thiếu nhân công và một số vật liệu xây dựng, nhất là cấp phối đá dăm loại 1, loại 2. Các mỏ đá tại khu vực Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, đang thiếu nguồn cung do sản lượng khai thác hằng năm gần hết.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Vũ Mạnh Tuấn, để bảo đảm tiến độ, cần tiếp tục vận động người dân hoàn thiện những phần mặt bằng còn lại trong chỉ giới dự án. Đồng thời, các đơn vị phải khẩn trương di chuyển tuyến cấp nước sạch, hoàn trả mặt đường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, xử lý các vướng mắc về hạ tầng và hộ dân tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6.

7 xã, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng Quốc lộ 6.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hạng mục tiếp theo. Tuy nhiên, đối với những công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi còn vướng, các đơn vị liên quan cần tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ thi công dự án.

Đối với với tuyến cấp nước Xuân Mai, các đơn vị phải chủ động phối hợp trong quá trình thi công; nếu phát sinh sự cố phải kịp thời trao đổi, xử lý, bảo đảm an toàn hệ thống và tiến độ công trình. Đối với đường điện 220 kV, các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu sớm làm việc, thống nhất phương án xử lý, hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Tập trung cao độ với các tuyến Vành đai

Những tháng cuối năm, Hà Nội đang thúc đẩy tiến độ các tuyến đường vành đai quan trọng trong đó có tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), đường Vành đai 2,5 và dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1.

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đã được thành phố thông xe kỹ thuật ngày 28/8. Hiện các đơn vị tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại. Phần đường bên phải, đoạn từ Láng Hạ đến Nguyễn Chí Thanh, đã cơ bản hoàn thành thảm mặt đường, đang hoàn thiện sơn kẻ đường, tổ chức giao thông và lắp đặt biển báo. Đặc biệt, hai cầu vượt tại Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nghe báo cáo tiến độ Vành đai 1 và Vành đai 2,5.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các hạng mục xây dựng, mà còn phải bảo đảm toàn tuyến được khai thác an toàn, đồng bộ. Tại buổi nghe báo cáo tiến độ dự án mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị rà soát toàn tuyến, xác định rõ những hạng mục đã hoàn thành, những nội dung cần bổ sung; đồng thời phối hợp xây dựng phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu phương án tổ chức giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thực hiện công tác bàn giao, nghiệm thu.

Đối với dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối hạ tầng tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, thành phố yêu cầu phường Ô Chợ Dừa tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 10/10/2026. Mục tiêu là khi có mặt bằng phải có thể triển khai ngay, tránh tình trạng mặt bằng được bàn giao nhưng dự án tiếp tục chờ các thủ tục khác.

Đối với đường Vành đai 2,5, yêu cầu trọng tâm là làm rõ tiến độ từng đoạn, nhất là những vị trí chưa thể hoàn thành theo kế hoạch. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung cao độ, đồng thời chủ động phương án tổ chức giao thông tương ứng.

Những đoạn tuyến có thể hoàn thành sớm cần được khẩn trương đưa vào khai thác, nhưng phải bảo đảm an toàn, không để phát sinh xung đột giao thông. Với các vị trí giao cắt giữa các địa bàn, trách nhiệm xử lý phải được xác định rõ, tránh tình trạng địa phương này chờ địa phương khác.

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 1.

Đặc biệt, việc hoàn thành từng đoạn tuyến phải gắn với khả năng tổ chức giao thông thực tế. Sở Xây dựng được yêu cầu rà soát, xây dựng phương án phân luồng cụ thể; các nút giao nằm trong phạm vi dự án phải được kiểm tra lại hồ sơ thiết kế và thống nhất phương án tổ chức giao thông tạm thời trước khi đưa đoạn tuyến vào khai thác.

Ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng kiểm soát chặt tiến độ, thường xuyên cập nhật tình hình, kiểm tra thực tế toàn tuyến vào ngày 7/10 và báo cáo những vấn đề phát sinh. Trong đó, phải xây dựng phương án phân luồng, di chuyển phù hợp, lựa chọn các đoạn tuyến có thể bảo đảm điều kiện thực tế.

“Thời gian còn lại rất ngắn, do đó các sở, ngành, đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, kiểm soát chặt tiến độ, bảo đảm thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10”, đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.