Phạt nguội lái xe dùng điện thoại qua hệ thống giám sát hành trình

Theo thông tin, qua hệ thống giám sát hành trình, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 36H-188.xx lưu thông trên tuyến đường liên xã Nga An có dấu hiệu vi phạm.

Trích xuất dữ liệu camera hành trình phát hiện lái xe không thắt dây an toàn và sử dụng điện thoại.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 9 giờ ngày 5/10, tài xế H.V.T (SN 1984, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa) là người điều khiển chiếc xe nói trên. Trong quá trình lưu thông, anh T. đã mắc đồng thời hai lỗi không thắt dây an toàn: Hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe trên đường được quy định tại điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Với hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ, được quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Căn cứ quy định pháp luật, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe H.V.T, lỗi không thắt dây an toàn và sử dụng điện thoại.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Việc chủ động thắt dây an toàn và tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi lái xe là yếu tố cốt lõi để bảo vệ tính mạng cho chính mình và người khác, loại bỏ tâm lý chủ quan ngay cả khi không có lực lượng chức năng túc trực kiểm tra.